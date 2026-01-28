En medio de los rumores que la relacionan con Ian Lucas, Evangelina Anderson terminó confesándole a Wanda Nara en MasterChef Celebrity que vio al influencer a sin ropa, y desató una reacción inesperada en la conductora.

Todo comenzó cuando Wanda comenzó a presionar a Ian Lucas para que hable sobre el vínculo con la ex de Martín Demichelis, que parecía haberse enfriado en los últimos días. Ante las pocas respuestas del joven, Wanda encaró a Evangelina Anderson y le preguntó si alguna vez le rompieron el corazón.

Ante la respuesta afirmativa de Anderson, Wanda le quiso preguntar si ella rompió más corazones de las veces en que fue engañada, pero se perdió en sus propios pensamientos. Ambas coincidieron en que “estar soltera es muy bueno”, lo que sorprendió a todos alrededor de ellas.

EVANGELINA ANDERSON SORPRENDIÓ A WANDA NARA AL REVELAR COMO VIO A IAN LUCAS SIN ROPA

Wanda volvió a desviare el tema y le preguntó a Ian si cree en el matrimonio, y el joven confesó que no cree en la lealtad, poniendo en duda la fidelidad de Anderson. “¿Cuánto es lo máximo que duraste de novio, Ian?”, quiso saber Anderson, a lo que el influencer contó que fueron dos meses y medio.

“¿Pero ustedes se conocen?”, agregó Wanda, a lo que Anderson contestó que se conocen “un montón” porque se la pasan hablando entre ellos. “¿Se vieron sin ropa?”, insistió la conductora, sin esperarse que la modelo contestara afirmativamente.

“Bueno, él sube fotos sin ropa así que sí, lo vi”, explicó Evangelina, y Wanda agregó, sin dejarse sorprender, que seguramente lo hiciera en la lista de “mejores amigos” de Instagram. “Hay uno que es ‘muy mejores amigos’, Wan”, agregó el Chino Leunis, haciendo reír a todos.

