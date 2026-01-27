Claudio “Turco” Husaín sorprendió a todos en MasterChef Celebrity con un comentario inesperado sobre el look de Evangelina Anderson, que dio inicio a un divertido y picante ida y vuelta en el estudio.

Todo ocurrió cuando Evangelina fue la primera en presentar su plato de pastas y se refirió al grupo de participantes que aguardaba la definición desde el balcón, todos vestidos de blanco.

Captura de pantalla de Telefe, MasterChef Celebrity.

“Vinimos en composé los cuatro. Bueno, somos un montón de blanco”, comentó la modelo ante el jurado y Wanda Nara.

Con su habitual picardía, Donato De Santis hizo una broma sobre los participantes a los que les había ido bien en la semana y esperaban con el delantal blanco. Fue entonces cuando, desde el balcón, el Turco lanzó sin filtro: “Un velador”.

Captura de pantalla de Telefe, MasterChef Celebrity.

LA REACCIÓN DE EVANGELINA ANDERSON CUANDO EL TURCO LE DIJO QUE ES “UN VELADOR”

La frase generó risas inmediatas en el estudio. Al escuchar el comentario, Evangelina giró y respondió con ironía: “¿Quién es un velador?”.

Lejos de quedar ahí, La Joaqui salió a bancarla: “No le des bola. Es envidioso. Ya quisiera él volver a usar pollera”.

En la misma línea, Emilia Attias sumó: “Estás hermosa”.

El clima distendido siguió creciendo y Germán Martitegui remató con humor: “Excelente clima laboral”.

Intentando bajarle el tono a la chicana, el exfutbolista se justificó entre risas: “Estábamos hablando con Cachete Sierra de amoblar mi casa”.

Lejos de ofenderse, y ya en el backstage del programa, Evangelina Anderson se tomó el chiste con humor y cerró el tema con una frase cómplice: “Es el Pitufo Gruñón, es el Grinch. Pero yo sé que en el fondo me quiere”.