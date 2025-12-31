La noche del martes en MasterChef Celebrity dejó una de las escenas más tensas de la temporada. Evangelina Anderson, reconocida por su postura vegetariana, se encontró con una prueba que la desbordó por completo: tuvo que cocinar liebre como ingrediente principal.

Todo comenzó cuando Wanda Nara dio la señal para que los participantes levantaran la caja misteriosa. La sorpresa fue total: debajo, los esperaba una libre lista para ser cocinada. La reacción de Eva fue inmediata y sincera: “No quiero ver, ni oler, ni oír”, lanzó, visiblemente afectada.

Wanda Nara y Evangelina Anderson (Foto: captura Telefe)

La situación fue especialmente difícil para la modelo, que en más de una oportunidad contó que nunca comió carne, a pesar de que en su casa familiar era un alimento habitual. Esta vez, la consigna la puso contra las cuerdas.

Leé más:

Se filtró una foto que expondría a Evangelina Anderson con Ian Lucas tras los rumores de romance

EVANGELINA ANDERSON QUEDÓ MUY ANGUSTIADA AL TENER QUE COCINAR LIEBRE EN MASTERCHEF CELEBRITY

Germán Martitegui aclaró que la idea de la prueba fue de la propia conductora, lo que sumó tensión al desafío. Eva, angustiada, preguntó qué animal era y se mostró completamente afligida ante la situación.

Al ver el mal momento que atravesaba, Ian Lucas se ofreció a ayudarla y fue él quien cortó la libre para que Eva no tuviera que hacerlo. Así, la modelo pudo evitar el contacto directo con la carne, aunque la incomodidad se mantuvo durante toda la noche.

Ian Lucas y Evangelina Anderson (Foto: captura Telefe)

Cuando llegó el turno de presentar los platos, Andy Chango comenzó a describir su preparación y hasta se imaginó a la libre corriendo. Las cámaras enfocaron a Eva, que no pudo disimular su rostro desencajado. Wanda Nara intervino y le pidió que terminara la descripción para no incomodar más a su compañera.

“Sí, me empecé a imaginar cualquier cosa para no pensar en eso”, reconoció Eva Anderson, todavía movilizada por la experiencia.

Leé más:

Evangelina Anderson fue contundente al hablar de Martín Demichelis: “¡Ni loca vuelvo!”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.