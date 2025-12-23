La noche de Ian Lucas en el estadio de Vélez fue mucho más que un show. Acompañado por su compañero Fede Vigevani, el cantante vivió una velada cargada de emociones, miradas cómplices y un gesto que terminó de sellar lo que muchos ya sospechaban: su vínculo con Evangelina Anderson sigue intacto.

Entre el público estuvo la modelo, pero quien se llevó todas las miradas fue su hija Emma (fruto de su relación con Martín Demichelis, con quien también tiene a Bastian), que además fue parte del espectáculo. La pequeña subió al escenario de la mano de Ian, en una escena que rápidamente se volvió viral por la ternura que transmitió. Junto a ella también estuvo la hija de La Joaqui, completando una postal tan dulce como significativa.

Lejos de pasar desapercibido, el momento conmovió profundamente a Evangelina, que no dudó en compartirlo en sus redes. Allí, se veía a Emma caminando de la mano de Ian, dejando en claro cuánto la había emocionado el gesto del artista.

Foto: Web

El contexto no es menor: en las últimas semanas, tras los rumores de romance, se hablaba de un posible distanciamiento entre la modelo y el participante de MasterChef Celebrity. Pero quedó claro que entre ellos hay mucha química.

¿Solo amistad o algo más?

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@evangelinaanderson)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

WANDA NARA INCOMODÓ A IAN LUCAS CON UNA PREGUNTA SOBRE SU RELACIÓN CON EVANGELINA ANDERSON EN MASTERCHEF CELEBRITY

La gala de MasterChef Celebrity dejó un momento tan picante como inesperado cuando Wanda Nara puso en aprietos a Ian Lucas con una pregunta que nadie vio venir. Lo que comenzó como una charla casual sobre su desempeño en la cocina terminó con la conductora metiéndose de lleno en su vida personal y en su relación con sus compañeros del certamen.

Todo arrancó cuando Ian reconoció que suele salir con Maxi López (ex de Wanda) y que a veces Evangelina Anderson (con quien el joven enfrenta fuertes rumores de romance) se suma a esos encuentros. Una mención suficiente para que la conductora levantara la antena y le diera un giro más jugoso a la charla.

Entre consejos, humor y complicidad, la conductora le sugirió que debía “enamorarse” y buscar una pareja que lo potenciara. Pero fue el siguiente paso el que desató la incomodidad total: Wanda quiso saber si había alguien dentro de MasterChef que le gustara.

Foto: Captura (Telefe)

Ian intentó responder con naturalidad, asegurando que todas sus compañeras le parecían lindas. Sin embargo, la conductora fue más allá y dejó caer la pregunta que lo descolocó por completo: “¿Hubo algo, no?”.

La cara del participante lo dijo todo. Su compañera, parada al lado, también seguía la escena con sorpresa mientras él balbuceaba para esquivar la insinuación.

¡Qué momento!