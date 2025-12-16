Evangelina Anderson volvió a ser el centro de todas las miradas en Instagram con una serie de fotos que anticipan lo que será furor en el verano 2026. Desde un entorno verde y al borde de la pileta, la modelo posó con una microbikini blanca de inspiración boho chic que no pasó desapercibida.

Pero el detalle que más llamó la atención fue la reacción de Ian Lucas, su compañero en Mastercheff Celebrity y con quien se la vincula sentimentalmente. El youtuber le dejó un simple pero contundente “Que linda...” en los comentarios, lo que muchos interpretaron como una declaración de amor y avivó los rumores de romance.

El traje de baño elegido por Anderson es un clásico dos piezas, pero con detalles que marcan la diferencia. El modelo tiene relieve de arabescos y un aire bohemio que lo convierte en el favorito de la temporada.

EVANGELINA ANDERSON CAUSÓ FUROR CON UN MICROBIKINI BLANCO Y LA REACCIÓN DE IAN LUCAS SE HIZO VIRAL

El corpiño es triangular, con frunces y lo usó al revés, una tendencia que arrasó el verano pasado. La bombacha es colaless, cavada y tiro alto, ideal para resaltar la figura y sumar un toque audaz.

Para completar el look, sumó anteojos de sol de marco metálico fino y vidrios color ámbar, además de pulseras metálicas en ambas muñecas, un collar delicado con un dije de “E” y un reloj de plata. El pelo lo llevó suelto, con raya al medio y acabado natural, y el maquillaje acompañó con foco en la piel y labios en tonos nude.

El posteo de Evangelina se llenó de “Me gusta” y comentarios en cuestión de minutos. Entre los mensajes destacados, Valentina Cervantes le dedicó varios emojis de fueguitos, sumándose a la ola de elogios.

