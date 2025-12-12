Yanina Latorre volvió a ser protagonista de un momento explosivo en Sálvese Quien Pueda. En medio de una charla distendida, terminó mandando al frente a Wanda Nara y blanqueó que Evangelina Anderson e Ian Lucas están juntos.

Todo comenzó cuando Yanina vio un informe con las declaraciones que brindó el joven recientemente sobre su vínculo con su compañera de MasterChef Celebrity, con quien enfrenta fuertes rumores de romance: “Obvio que están juntos. Me lo confirmó Wanda”, aseguró, sin medir las consecuencias.

Apenas tomó dimensión de lo que acababa de decir, se agarró la cara y pidió disculpas: “Perdón, Wanda, justo que nos amigamos. Ay, no me llamen, por favor. Apagá el teléfono”.

Foto: Captura (América)

Ya resignada, terminó blanqueando lo inevitable: “No lo hice a propósito, se me escapó. Estoy mareada, ya no sé cuándo estoy en vivo. Estuve muchas horas en MasterChef”, se justificó, antes de asegurar que mantuvo una conversación privada con Wanda en el camarín.

¡Qué momento!

Yanina Latorre: “Obvio que (Evangelina Anderson e Ian Lucas) están juntos. Me lo confirmó Wanda Nara”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

YANINA LATORRE CONTÓ QUÉ PARTICIPANTE LA IGNORÓ EN MASTERCHEF CELEBRITY: “ENTRÓ, ME ESQUIVÓ Y SIGUIÓ DE LARGO”

Yanina Latorre volvió a dejar un título resonante al contar una situación inesperada que vivió en las grabaciones de MasterChef Celebrity. En Sálvese Quien Pueda, el ciclo que conduce por América, relató con lujo de detalles cómo Marixa Balli decidió no saludarla en pleno almuerzo del equipo.

“Salimos de la grabación cuando terminó todo y vamos a almorzar al buffet del lugar. Yo me siento ahí, entra el Turco Naim, entra Cachete Sierra, entran todos los que venían de la otra grabación. Todos venían y me saludaban”, comenzó diciendo al aire.

Pero la actitud de una figura la sorprendió: “Ella entró, me esquivó y siguió de largo. Se sentó en maquillaje. Nunca giró para saludarme”, agregó, en referencia a su excompañera de LAM.

Foto: Captura (América)

Yo la veo de espalda y uno me dice: ‘Mirá, siguió de largo y no te saludó’“, sumó. Y cerró, picante: ”Pero todo el mundo sabía que yo iba".