Yanina Latorre sacudió a sus panelistas cuando reveló este lunes que será la encargada de reemplazar a Maxi López en MasterChef Celebrity. El exfutbolista confirmó que dejará el programa para viajar a Suiza, para acompañar a su esposa, Daniela Christiansson, en la recta final del embarazo de su hijo, Lando, que nacerá a fines de diciembre.

La decisión se tomó después de varias negociaciones y, según contó Maxi, fue él mismo quien propuso el nombre de Yanina para ocupar su lugar. “A mí me pusieron tu nombre y dije que sí”, reveló López en una entrevista. La panelista y conductora de SQP no tardó en aceptar el desafío: “Prometí guardarle el lugar y cuidárselo”.

Yanina Latorre y Maxi López (Fotos: capturas América TV)

La llegada de Yanina Latorre al certamen no pasó desapercibida. “Sé cocinar, pero tengo pánico”, confesó la mediática, que admitió que en su casa suele prepararles la comida a sus hijos, pero que el ritmo y la exigencia del programa la ponen nerviosa. “Ahora tengo presión con el tema del tiempo, la presentación. Dije que sí porque pensé que Maxi no quería volver, pero ahora veo que sí quiere y tengo que cuidarle el lugar”, explicó.

YANINA LATORRE REVELÓ POR QUÉ ACEPTÓ IRSE A TELEFE A REEMPLAZAR A MAXI LÓPEZ EN MASTERCHEF CELEBRITY

Por su parte, Maxi López se mostró entusiasmado con la competencia y dejó en claro que su objetivo es ganar MasterChef Celebrity. “Tengo muchas ganas de ganar”, aseguró el exjugador, que ya tuvo que ser reemplazado en otra oportunidad por Marley, aunque en ese caso el conductor solo estuvo de paso.

La presencia de Yanina Latorre en MasterChef Celebrity suma un condimento extra: su relación con Wanda Nara, conductora del ciclo, está lejos de ser la mejor. “Ella tuvo que aprobarlo”, contó Maxi López sobre la decisión de su reemplazo.

Yanina Latorre y Wanda Nara (Fotos: capturas Telefe y América TV)

Cuando le preguntaron si Wanda estaba contenta, el exfutbolista confirmó que sí, aunque el vínculo entre ambas es tenso: Yanina reconoció que la empresaria la tiene bloqueada en redes sociales y que la relación está “complicada”.

