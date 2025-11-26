Después de que la China Suárez hablara este miércoles en Puro Show sobre sus conflictos con Wanda Nara, Yanina Latorre no tardó en reaccionar y apuntó duramente contra la actriz desde su programa en El Observador.

Durante la nota en el programa que conducen Pampito y Matías Vázquez en eltrece, la China se refirió a la relación con Wanda. Y Yanina salió con firmeza a cuestionarla.

“La China Suárez es indefendible. No era la mejor amiga de Wanda, pero se conocían, y hay algo que se llama decencia y moralidad”, lanzó Latorre, contundente.

FERNANDA IGLESIAS DESTAPÓ QUIÉNES SON LOS FAMOSOS QUE LE HACEN JUICIO A YANINA LATORRE

La lista de conflictos judiciales y mediáticos de Yanina Latorre es extensa según Fernanda Iglesias, quien detalló caso por caso en Tarde o temprano, el programa de María Belén Ludueña:

Beto Casella: Habría habido un acuerdo de no agresión tras el cruce de cartas documento. “En Bendita le decían ‘Cacatúa’ y ella se enojó, le mandó carta documento, no la podían nombrar, él también le mandó y se arregló así”, contó Iglesias.

Jorge Rial: Yanina habría tenido que pagar una multa tras acusarlo de “extorsionador”. “Hubo un ofrecimiento de reparación y ella tuvo que pagar una multa. Es una manera de extinguir la acción”, explicó la panelista y contó que el conductor también le habría hecho un juicio a Nancy Pazos por lo mismo.

Agustina Kämpfer: Iglesias reveló que Yanina la habría llamado “chorra” y “corrupta” por el tema del departamento y los vínculos con Amado Boudou. Latorre habría pagado una multa para cerrar el conflicto.

China Suárez: El juicio seguiría vigente. “Lo más gracioso es que Yanina me puso a mí de testigo en este juicio”, contó Iglesias.

Esmeralda Mitre: Yanina habría sido acusada de difundir información sobre una supuesta intervención familiar y adicciones. “El juicio está en vigencia, es contra Yanina y otras personas. Ella lo niega, pero la acusan de secuestro a ella y a Pepe Ochoa”, detallaron Iglesias y la conductora de eltrece.

