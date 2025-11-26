La China Suárez habló en Puro Show de su presente profesional con el estreno de La Hija del Fuego en Disney+ y personal y fue durísima cuando le consultaron sobre Wanda Nara y la supuesta red de trolls que habría comandado en su contra.

"Acá mostramos en este programa que había una organización de trolls de amigas de Wanda Nara, que estaban todo el tiempo hostigándote en redes, no sé si vos te habías dado cuenta, si lo detectaste", indagó Pampito en el móvil en vivo.

A lo que la actriz lo confirmó: “Sí, es real. Obvio que me enteré y lo vi. Lo bueno es que las marcas también se están dando cuenta, y me pasó con dos marcas acá, turcas, por ejemplo, que automáticamente me llamaron y me dijeron, no te preocupes, sabemos que esto es así, sabemos de dónde viene”.

La China Suárez habló en vivo con Puro Show (Foto: captura de eltrece).

“¿Y qué te pasa a vos cuando te enterás que la ex de tu actual, o sus amigas, están detrás de toda esta situación de organizar gente para que te vayan a insultar a las redes?“, repreguntó entonces el conductor.

Fue entonces cuando Eugenia fue letal con la mediática: “A mí me la lástima, en general, no es algo que me enoje o me dé bronca, creo que es algo que en algún momento va a pasar, pero es penoso tener que vivir tu vida pendiente de hacerle daño a otra persona, de organizar y encima de gastar plata, porque me imagino que gratis no debe ser”.

LA RESPUESTA DE LA CHINA SUÁREZ SOBRE SU PERSONA

Angie Balbiani le preguntó a la China Suárez en el programa de eltrece cómo se definiría, teniendo en cuenta todo lo que la gente dice de ella y su respuesta fue clara: “Soy consciente de que se habla mucho de mí desde hace mucho tiempo, ahora más, pero nunca sentí la necesidad de explicar quién soy”.

“Mis hijos, mi novio, mi familia, mis amigos que son pocos saben quien soy y es lo que me interesa, mi trabajo es ser actriz, no ocupo un cargo político que tengo que dar explicaciones de lo que hago o dejo de hacer, no tengo que rendirle cuentas a nadie“, remarcó y luego reflexionó: “Muchas veces me dicen que suena soberbio, pero es un sentimiento real que tengo. No siento que tenga que dar explicaciones de quién soy”.

