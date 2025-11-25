Ivana Icardi volvió a estar en el centro de la escena tras dejar un comentario en sus redes sociales sobre la China Suárez que no pasó desapercibido. La hermana de Mauro, que se mostró distante del futbolista el tiempo que este estuvo casado con Wanda Nara, tuvo un gesto con la actriz que dio que hablar.

En el marco del estreno de la nueva serie de Disney+ que protagoniza Eugenia, La Hija del Fuego, Ivana aprovechó para sumarse a la ola de comentarios y felicitó a su nueva cuñada en este momento especial de su carrera artística.

La China Suárez e Ivana Icardi tuvieron un ida y vuelta en redes sociales (Foto: captura de Instagram/@sangrejaponesa).

“Recomendadísima, la rompés, yo empecé ayer y ya voy por el capítulo 5... ahora puse a toda la familia a verla”, escribió Ivana en la postal que compartió en las historias de su cuenta de Instagram. Allí se puede ver un televisor con la imagen de portada de “La hija del fuego”.

El gesto entre ambas se lee como un paso más en el acercamiento entre Ivana y Mauro, después de años de distanciamiento.

LA RESPUESTA DE LA CHINA SUÁREZ A IVANA ICARDI

Ivana Icardi tuvo un gesto con la China Suárez a través de sus redes sociales y ella no dudó en agradecerle públicamente, ida y vuelta que dio que hablar ya que la influencer tenía mala relación con Wanda Nara, enemiga de la actriz.

“Gracias cuña”, le contestó Eugenia con un corazón a las palabras que Ivana le dedicó en su cuenta de Instagram tras empezar a ver la última serie que estrenó y que estuvo promocionando en su último viaje a la Argentina.

