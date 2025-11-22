Desde Turquía, la China Suárez compartió imágenes del rodaje de su última serie, La hija del fuego: la venganza de la bastarda, la cual se estrenó recientemente en la plataforma Disney+, y mostró los percances que tuvo en pleno set.

La actriz compartió la imagen de cómo quedó después de haberse dormido con una bolsa de agua caliente en el pecho, elemento que habría utilizado para pasar el frió de Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego, lugares en los que se filmó la serie.

“¿Quién se quemó con la bolsita de agua caliente?" , escribió Eugenia junto a la selfie en la que dejó ver las marcas rojas que le quedaron en la piel, producto de la leve quemadura entre escena y escena.

En otra historia, la intérprete de Letizia contó que también se rompió el tabique y que “tenía enfermero de lujo”, por su hijo con Vicuña; “Tuve uno de mis peores brotes de acné y le mandaba videos a mi cosmiatra desde allá”, sumó la China.

Entre los recuerdos de las grabaciones, la pareja de Mauro Icardi compartió un video en el que aparecen sus hijos, Amancio y Magnolia, y otras personas intentando ayudar a su mamá, Marcela, que se había quedado encerrada en un cuarto.

EL ROMÁNTICO GESTO DE MAURO ICARDI CON LA CHINA SUÁREZ RECIÉN LLEGADOS A TURQUÍA

Recién llegado a Turquía, Mauro Icardi compartió con sus seguidores de Instagram un romántico gesto que tuvo con su pareja, Eugenia “la China” Suárez.

Nada de películas pochocleras ni de fútbol europeo: Icardi tenía todo listo para ver “La hija del fuego”, la serie protagonizada por su pareja: “Maratón con mi amor”, escribió, acompañado por un emojis de pochoclos, claqueta de cine y una casita. Y, como broche, el nombre de ella coronado con un emoji de fuego.

Un guiño divino para algunos, una jugada marketinera perfecta para otros, mientras siguen dejando en claro que su noviazgo avanza a paso firme.

