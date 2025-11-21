Wanda Nara protagonizó un momento tan filoso como incómodo cuando le preguntaron por las entrevistas que dieron en los últimos días Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez.

Tras ser interceptada por la cámara de Sálvese Quien Pueda, Wanda se mostró algo molesta con la consulta de la cronista: "¿Cómo viviste la semana pasada con la llegada de Mauro y la China?”, indagó.

Ahí Wanda cortó en seco, sin vueltas y con una contundencia clarísima: “No, no. No hablo yo de eso, no hablo más”, atinó a decir, firme con su postura.

Foto: Captura (América)

A pesar de la negativa, la notera del programa que conduce Yanina Latorre por América insistió: “¿No viste ninguna entrevista?”, quiso saber. Pero Wanda dejó claro que no le interesa entrar en la polémica: “No vi nada“, aseguró. Y cerró: “Estoy trabajando un montón y paré porque hace frío y están todos acá hace un montón de tiempo”.

¡Qué momento!

Foto: Captura (eltrece)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

EL TREMENDO DESCUBRIMIENTO DE JUARIU SOBRE LA RELACIÓN DE LA CHINA SUÁREZ E ICARDI: “¿LO HABRÁ VISTO WANDA NARA?”

Juariu volvió a encender las redes sociales con un hallazgo que promete traer cola. La especialista en rastrear movimientos digitales de los famosos encontró una vieja interacción de Mauro Icardi hacia Eugenia “la China” Suárez, que data del 25 de noviembre de 2019.

“Lo que acabo de encontrar”, anunció primero en una historia de Instagram, anticipando el bombazo. De inmediato mostró una captura de un informe de Intrusos donde se veía que Icardi había likeado una publicación de la China, años antes del estallido del Wandagate.

“Ya venía desde el 2019 buscando Icardi o likeando descaradamente”, lanzó Juariu, filosa, sorprendida por la anticipación digital del futbolista. Y en otra placa, redobló la apuesta: “Se ve que siempre ante la crisis Mauro iba a likear a la China”, analizó, dejando en claro que para ella no se trataba de un hecho aislado.

Foto: Captura de Instagram Stories (@juariu) Por: Fabiana Lopez

Y como si eso fuera poco, cerró con una pregunta que hizo estallar a sus seguidores:“¿Lo habrá visto Wanda Nara en ese momento?”

¡Tremendo!

Foto: Captura de Instagram Stories (@juariu) Por: Fabiana Lopez

Foto: Captura de Instagram Stories (@juariu) Por: Fabiana Lopez