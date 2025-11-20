La novela entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez sumó un nuevo capítulo explosivo. Esta vez, fue la propia Wanda quien salió al cruce de las declaraciones de la actriz, que había asegurado frente a Moria Casán que su rival estaba separada del futbolista en 2021, cuando estalló “Wandagate”.

Lejos de dejar pasar el tema, Wanda decidió mostrar pruebas concretas para desmentir a la China. De esta manera, la conductora de MasterChef Celebrity se hizo tiempo para desarchivar en su cuenta de Instagram todas las fotos con Icardi, dejando en claro que la pareja seguía unida, al menos en apariencia en 2021 y que recién se separaron en 2024.

En ese recorrido por sus recuerdos, la conductora expuso fotos y posteos que, según su mirada, retrataban una etapa de plenitud en su vínculo con Mauro Icardi. Lejos de una crisis, la pareja habría atravesado un momento de unión y de proyectos compartidos durante esos tres años que siguieron al “Wandagate”.

Un posteo que Wanda Nara desarchivó para mostrar que seguían en pareja con Mauro Icardi post "Wandagate" (Foto: Instagram wanda_nara)

Los mensajes de apoyo en el plano profesional y familiar se ven en una publicación de mayo de 2022 cuando Wanda acompañaba a Mauro Icardi en su carrera internacional y celebraba cada uno de sus avances.

Leé más:

China Suárez reveló el primer mensaje que le envió Mauro Icardi y sorprendió por lo zarpado

WANDA NARA DESARCHIVÓ SUS FOTOS DE LAS REDES SOCIALES PARA DESMENTIR A LA CHINA SUÁREZ SOBRE SU SEPARACIÓN DE ICARDI

“Feliz de acompañarte, de verte crecer y compartir con vos el premio más grande... Nuestra familia. Felicidades, campeón”, escribió junto a una foto tomada en la cancha, reflejando esa vida cotidiana que compartían lejos de los escándalos.

Apenas un mes más tarde, la empresaria volvía a reforzar la imagen de familia ensamblada con un posteo por el Día del Padre. “Feliz día al mejor de todos. Gracias por cuidarlos y darles tanto amor. Orgullosa de vos”, expresó, en un mensaje que sintetizaba el rol de Icardi y la unidad familiar que ambos mostraban en redes durante ese período.

Un posteo que Wanda Nara desarchivó para mostrar que seguían en pareja con Mauro Icardi post "Wandagate" (Foto: Instagram wanda_nara)

La empresaria también recuperó postales familiares: desde un Día de los Enamorados con Mauro y sus hijas, hasta los mensajes de apoyo profesional. “Feliz de acompañarte… Nuestra familia. Feliz día al mejor de todos”, escribió en mayo de 2022.

Un posteo que Wanda Nara desarchivó para mostrar que seguían en pareja con Mauro Icardi post "Wandagate" (Foto: Instagram wanda_nara)

Así, con imágenes y una cronología emocional, Wanda buscó contrarrestar el relato con el que la China Suárez y Mauro Icardi buscaron reafirmar que estaban unidos como pareja al momento de concretar la infidelidad en el hotel parisino en octubre de 2021.

Leé más:

China Suárez reveló cómo fue su tenso encuentro con Wanda Nara y Mauro Icardi en un restaurante: “Miré y...”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.