Eugenia “la China” Suárez volvió a encender la polémica al recordar en La Mañana con Moria, la noche en que se cruzó cara a cara con Wanda Nara en un restaurante, en plena tensión mediática tras su famosa pelea. Fiel a su estilo, la actriz relató la escena con lujo de detalles, pero tomó una drástica decisión.

Todo comenzó cuando Moria Casán le preguntó cómo había sido ese encuentro inesperado en Gardiner, donde estaba previsto su reencuentro con Mauro Icardi tras el revuelo mediático: “Yo estaba sentada con mi mejor amiga del colegio y otra amiga. Lo veo entrar a él y le digo a mis amigas: me había olvidado que era tan alto y tan lindo. Lo vi entrar en cámara lenta”, recordó, entre risas.

Pero el verdadero shock llegó segundos después, cuando su amiga la alertó con la presencia de la empresaria: “Che, creo que acaba de entrar… la ex. No la quiero nombrar”, dijo, en clara referencia a Wanda.

La reacción de la China fue instantánea: “No, imposible, ¿qué va a hacer acá?”, respondió incrédula. Hasta que confirmó que Wanda realmente estaba allí, y acompañada “del cantante”, como dijo para refererise a quien era su pareja por ese entonces, Elián “L-Gante” Valenzuela.

Entre el desconcierto y la incomodidad, tomó una decisión clave: “Le digo: ¿qué hago? ¿Me doy vuelta, no me doy vuelta? Miré y se fueron a sentar", detalló. Y cerró: “Yo lo veía a Mauro, y él me veía a mí”, relató.

LA CHINA SUÁREZ REVELÓ LO PEOR QUE LE HIZO BENJAMÍN VICUÑA EN SU RELACIÓN

Eugenia “la China” Suárez volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras una entrevista imperdible que le brindó a Moria Casán para La Mañana con Moria, donde se animó a hablar del final de su relación con Benjamín Vicuña.

Lejos de evitar el tema, la actriz dejó en claro que su vínculo con el actor chileno, con quien tiene a sus hijos Magnolia y Amancio, estaba completamente agotado mucho antes de la separación.

Todo comenzó cuando la conductora le preguntó por el inicio de su relación con Mauro Icardi: “Cuando empezó todo, yo estaba bajo tierra. Estaba mal”, confesó, sin vueltas.

Moria, filosa como siempre, fue al hueso: “¿Por qué estabas tan mal?”. Y la respuesta de la entrevistada dejó a todos mudos: “Porque estaba en una relación en donde no me sentía por ahí deseada, no me sentía amada, ya estaba muy desgastada”, lanzó la actriz, dejando en claro que el romance con Vicuña (ella misma confirmó que estaba hablando de él) había llegado a un punto de no retorno.

Según explicó, el desgaste y las diferencias fueron acumulándose con el tiempo: “Cosas de la rutina y diferencias. A lo mejor estiramos mucho la relación porque yo ya tenía hijos y me daba culpa ya haberme separado del papá de Rufi (a quien tiene con Nicolás Cabré)“, remarcó.

Y cerró, sincera: “Yo lo sentí como un fracaso, más allá de que a mí se me vea fuerte y que me llevo el mundo por delante”.