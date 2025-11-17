China Suárez volvió a hablar públicamente de su vínculo con Mauro Icardi y reveló detalles nunca contados sobre su primer encuentro en París.

La entrevista salió al aire en La mañana con Moria (eltrece), donde la actriz respondió sin rodeos a las preguntas filosas de Moria Casán sobre su pasado amoroso y el escándalo mediático que los involucró en 2021.

Durante la charla, Casán quiso saber si en esa primera noche juntos hubo intimidad. Sin dar vueltas, la actriz aclaró que no: “Fue una noche romántica. Me empecé a quedar dormida, lo miraba y no me quería dormir”, aseguró, dejando en claro que no mantuvo relaciones con el futbolista.

Video: eltrece

Suárez también contó que ella llegó primero al hotel que habían reservado. Relajada y confiada en su elección, reveló cómo había decidido presentarse: “Me fui muy simple, sin maquillaje, zapatillas, pantalón negro y una camiseta blanca. Si no le gusto así, ya está”, dijo entre risas.

CHINA SUÁREZ CONFESÓ SI TUVO SEXO EN SU PRIMER ENCUENTRO CON MAURO ICARDI

Cuando él llegó, confesó que quedó impactada: “No sabía que era tan alto, es muy llamativo. Se me aflojaron las piernas. Me robó un beso”, recordó, provocando la reacción inmediata de Moria, quien le preguntó: “¿Después se fueron a encamar?”. La actriz volvió a descartar la versión: “No, fue una noche mucho más romántica de lo que la gente imagina”.

La ex Casi Ángeles definió el encuentro como “una conexión muy fuerte”, aunque reconoció que tras el escándalo posterior dejaron de hablarse: “Después explotó todo y no hablamos durante tres años. Yo soy muy novelera y me lloré todo”, señaló, haciendo referencia a la polémica que involucró a Wanda Nara, quien la acusó públicamente de haber “arruinado” su familia.

El encuentro entre Suárez e Icardi ocurrió en 2021 y, según confirmó, todo sucedió en menos de 24 horas: ella viajó desde Madrid a París y regresó sin imaginar la repercusión que tendría su decisión.