China Suárez habló por primera vez a fondo del comienzo de su historia de amor con Mauro Icardi en el mano a mano que tuvo con Moria Casán para eltrece.

La actriz asumió que en 2021 se enamoró del futbolista, en ese momento casado con Wanda Nara, al verlo en París. Y sorprendió al contar qué le escribió por primera vez Icardi, antes de conocerla.

China Suárez reveló el primer mensaje que le envió Mauro Icardi (eltrece)

CHINA SUÁREZ REVELÓ EL PRIMER MENSAJE QUE LE ENVIÓ MAURO ICARDI

“Cuando lo conocí yo no daba más de los nervios y yo no soy una mina tímida”, le dijo la China a Casán en La mañana con Moria.

Bajo la atenta mirada de Icardi, quien se encontraba a pocos metros de la entrevista, Suárez continuó dando detalles del inicio de su explosivo romance.

“Él me mandó un mensaje en un momento de mi vida en el que yo estaba bajo tierra”, reveló Eugenia, en alusión al final de su pareja con Benjamín Vicuña, padre de sus hijos menores, Magnolia y Amancio.

Tras contar con la autorización del futbolista, la China contó el zarpado mensaje que le mandó Mauro: “Me puso, de la nada, ‘esa boquita’. Es hasta el día de hoy que se la pasa diciéndomelo. Tiene algo con la boca”.

