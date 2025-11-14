Moria Casán volvió a demostrar por qué es la voz más afilada del espectáculo. En una nota que dio a LAM, la conductora de La Mañana con Moria analizó el presente —y sobre todo el futuro— del vínculo entre Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi, tras haber grabado una entrevista íntima con la actriz que promete convertirse en el material más discutido de la semana.

Fiel a su estilo directo, Moria no dudó con su respuesta cuando le preguntaron si veía futuro en la pareja: “Absolutamente, todo el futuro. Van a permanecer muchos años. Se aman, es una historia de amor muy potente”, expresó.

Luego, dio que hablar cuando le nombraron a Wanda Nara, la ex del futbolista y madre de sus dos hijas: “No hablo de esa señora. No hablo porque le acabo de hacer una nota a esta chica“.

"Es una nota que estoy segura que nadie se la hizo, ni se la hará”, agregó la One, contenta por los títulos que le pudo sacar a una de las famosas del momento.

Por último, Moria reveló la reacción de la China tras la entrevista: “Ella me dijo: ‘Moria, me abrí, abrí mi corazón y me abrí todo porque te creo muchísimo a vos, estoy muy cómoda y necesité decirte esto a vos’”.

LAS IMÁGENES INÉDITAS DE LA CHINA SUÁREZ CON MORIA CASÁN: CHARLA EXPLOSIVA Y GESTO CARIÑOSO PARA MAURO ICARDI

Luego de romper el silencio en Otro Día Perdido, el programa de Mario Pergolini, Eugenia “la China” Suárez mantuvo un imperdoble mano a mano con Moria Casán, ante la atenta mirada de su pareja, Mauro Icardi. Las imágenes se podrán ver el róximo lunes 17 de noviembre a las 9 por eltrece.

El panelista Gustavo Méndez compartió en sus redes las fotos exclusivas del backstage de la entrevista que la actriz grabó con la diva, donde se la ve relajada, sonriente y con una complicidad total con la conductora.

La charla mano a mano con Moria se dio en el marco de un clima distendido, entre flores, café y risas que —según trascendió— se mantuvieron durante toda la grabación.

“La China con Moria está hablando de todo y sin filtro”, aseguró el periodista, con las postales que compartió con sus seguidores de Instagram.

Pero eso no fue todo: entre las imágenes reveladas también apareció Icardi, sentado muy atento siguiendo la nota desde atrás de cámara.

Asimismo, la cuenta oficial del ciclo de la One difundió un video donde se ve a Eugenia mimosa con su novio, y a pura risa con Moria antes de la tan esperada entrevista.