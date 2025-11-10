Moria Casán desembarcó en la pantalla de eltrece con su nuevo programa, La Mañana de Moria, y no tardó en generar repercusión con sus comentarios sobre la relación entre Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi, quienes regresan al país desde Turquía en un vuelo privado.

“Estamos esperando a la China y a Mauro. Me encanta esa pareja, ¡amo!”, expresó la conductora, mientras en el programa hacían un móvil en vivo desde Ezeiza.

Los panelistas destacaron lo espléndida que la actriz baja de un avión, y La One no dudó en lanzar un comentario filoso: “Tiene una belleza peligrosa”.

En medio de las especulaciones sobre si Suárez hablaría o no con la prensa, Moria fue más allá y analizó el vínculo entre la actriz y el futbolista, mientras Wanda Nara presentó una nueva cautelar contra Icardi, solicitando que ni Eugenia ni sus hijos estén presentes en el reencuentro del jugador con sus hijas.

“El amor siempre gana porque esta chica ha cruzado océanos. Te guste o no, metió a los chicos en un colegio, no es que está en Mar del Plata o Miami".

“En esta pareja ganó el amor. Creo que están profundamente enamorados, porque no puedo creer lo que ha hecho esta mujer. Creo que ha hecho más la China por él que Mauro por la China”, aseguró Moria.

Finalmente, Casán reflexionó sobre los desafíos personales que atravesó la actriz, recordando las palabras de Benjamín Vicuña, quien lamentó la distancia con sus hijos Magnolia y Amancio: “La China ha tenido muchas cosas que sortear y le ha ganado casi siempre a los hombres. A Vicuña le ganó, se llevó a los pibes y hace como 40 días que no los ve”.

