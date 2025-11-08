El estreno de La Mañana con Moria promete revolucionar la televisión como solo “La One” puede hacerlo. Desde este lunes a las 9 por eltrece, Moria Casán desembarca con su propio programa y un equipo de figuras que promete dar que hablar.

Antes del debut, la diva habló con Ciudad sobre su presente, que combina su regreso a la pantalla chica con una película junto a Adrián Suar y su éxito teatral con la obra Cuestión de Género.

Será el debut absoluto de Moria con programa propio en el canal del solcito, aunque ya había trabajado allí como jurado del Bailando y, años atrás, junto a José “Pepitito” Marrone en Corrientes y Marrone... la esquina de la revista.

El equipo de La Mañana con Moria estará integrado por Federico Seeber, María Fernanda Callejón, Cinthia Fernández, Gustavo Méndez, Amalia Díaz Guiñazú, Nazarena di Serio, Valentina Salezzi, Mercedes Ninci y el doctor Guillermo Capuya, quienes acompañarán a Casán en este nuevo desafío televisivo..

Se viene La Mañana con Moria, y los panelistas anticiparon el magazine.

-Arrancás a la mañana después de transgredir la noche con Monumental Moria y A la cama con Moria ¿Vas a hacer lo mismo?

-Sí. Tengo una personalidad y una impronta disruptiva. La mañana para mí es igual que la tarde y la noche, y tiene el desafío de hacerla por primera vez. El humor de la gente a la mañana se lo podés mejorar. Hice tantos programas a la noche, que este me parece fantástico, porque es algo nuevo en mi vida a esta altura de la carrera y de la profesión. Es muy inspirador y un gran desafío.

-¿Hay temas de actualidad que quisieras no tocar a la mañana porque te angustia, te preocupa?

-Los temas de la actualidad en general no son muy agradables, pero hay que analizarlos. De pronto dar tu punto de vista sobre algo. Me gustaría no tener que anunciar muertes, no tener que anunciar robos, choreos, hechos de corrupción. Pero eso va a estar si está muy metido, si no lo va a hacer el noticiero.

Moria Casán en Íconos sobre ruedas (Foto: Movilpress).

-¿Cómo sería?

-Yo voy a tratar de continuar una mañana después de un noticiero que es muy bueno y muy efectivo. En todo caso daré una mirada sobre la actualidad un poco más relajada con todos mis compañeros, que algunos son profesionales, otros son panelistas y saben de lo que se trata. Voy a analizar lo que pase, pero con un poco de desdramatización de la realidad.

-¿Vas a convivir durante algunas semanas más con Jorge Marrale en el teatro?

-Sí, estoy feliz con Cuestión de Género. Debutamos en mayo y terminamos a fines de noviembre. Es una comedia que visibiliza la transición, la adopción, los secretos interfamiliares, y que se hace en un teatro comercial de primera línea como el Metropolitan y con figuras muy reconocidas.

Moria Casán hace Cuestión de Género con Jorge Marrale en teatro.

-¿Le pusiste el cuerpo a una obra vanguardista?

-Esta clase de obra que estamos haciendo nunca se hizo en un teatro comercial. Se estrenó en el 2022 en París y vino acá, y es lo único virgen que hay en ese escenario. Es una obra de una gran contundencia que espera la gente, que se emociona, te agradece que visibilice para la gente que lo recibe. Es como un sube y baja de emociones. Así que feliz de hacerla.

Moria Casán fue a ver a Sofá Gala al teatro (Foto: gentileza @multiteatro)

-¿Cómo fuiste como madre de Adrián Suar en Yo, Narciso?

-Fue una experiencia extraordinaria. No quería que se termine. Fueron tres días de filmación para una escena de 10 minutos. Yo hago la madre de Adrián, tengo tres mujeres y el único hijo varón que es él.

-¿Qué pensás de Suar como director?

-Es extraordinario. Adrián es un estupendo director. Estuvieron él, Gustavo Bermúdez, Natalia Oreiro que es una genia. Pasamos tres días tan agradables que tuve así revival de cuando filmábamos en los 80′ y te alquilaban esas casas espectaculares para hacer una comedia. Muy buena. Creo que la gente va a amarla.

Moria Casán (Foto: Movilpress)

-¿Fue en ese momento que te convenció de hacer el programa?

-Con Suar nunca hablé del programa. Estuvimos divinos, practicamos, nos reunimos dos veces y después los tres días juntos filmando y pasándola bomba. Pero el que me llamó a mí fue Pablo Codevilla. Por supuesto, Suar, Codevilla y Eduardo Coco Fernández son el triunvirato, pero en ese momento me llamó Codevilla.

Adrián Suar, Mirtha Legrand y Pablo Codevilla (Foto: Movilpress)

-Moria, ¿tenés algún otro proyecto en carpeta? Más allá de la peli y el programa y la obra...

-No tengo tiempo. Yo me iba a ir de vacaciones y me dijo Codevilla que me prohibía la salida del país, ja, ja.

Moria Casán con Ciudad.