El lunes 10 de noviembre a las 9 de la mañana, Moria Casán vuelve a la televisión con todo. La diva argentina se pone al frente de “La Mañana con Moria”, el nuevo magazine de eltrece que promete revolucionar las mañanas con debates, actualidad, espectáculos y la lengua karateka que la hizo famosa.

Acompañada por un equipo de lujo, Moria llega para sacudir la rutina y ponerle pimienta a los temas del día.

Federico Seeber, María Fernanda Callejón, Cinthia Fernández, Gustavo Méndez, Amalia Díaz Guiñazú, Nazarena Di Serio, Valentina Salezzi, Mercedes Ninci y el Dr. Guillermo Capuya serán parte de este dream team que abordará desde política y policiales hasta salud, cocina y los chimentos más jugosos del espectáculo.

Video: Ciudad Magazine

Las secciones más picantes de “La Mañana con Moria”

El programa no se guarda nada y arranca cada día con “¿What pass papi?”, el segmento donde se repasan las tres noticias más importantes de la jornada. Pero eso es solo el comienzo.

En “El móvil de Moria”, la conductora sale a la calle para hablar con vecinos de distintos barrios y conocer sus historias de vida y reclamos, siempre con su estilo frontal e inconfundible.

La farándula también tiene su espacio con “La noticia más picante del día”, donde el equipo se mete de lleno en los chimentos y escándalos del mundo del espectáculo.

Para los fanáticos de los clásicos, llegan los enigmáticos renovados en “¿Quiénes son?”, pero esta vez, sin misterios: todo se revela en vivo.

Y si el día viene complicado, la sección “Si querés llorar, llorá” invita a los televidentes a contar sus problemas personales para recibir el consejo directo y sin filtro de Moria, la diva más empática de la Argentina.

Entrevistas, salud y cocina: el combo completo para arrancar el día

“La Mañana con Moria” también tendrá entrevistas imperdibles con famosos, que se animarán a responder las preguntas que solo Moria se atreve a hacer en “La entrevista mañanera con Moria”.

El Dr. Guillermo Capuya aportará su mirada sobre salud y bienestar, mientras que Valentina Salezzi compartirá recetas fáciles y rápidas para resolver la cocina de todos los días.

El regreso más esperado: cuándo y dónde ver “La Mañana con Moria”

El estreno será el lunes 10 de noviembre a las 9 de la mañana, en la pantalla de eltrece. De lunes a viernes, la diva y su equipo prometen información, entretenimiento y mucha actitud para arrancar el día con todo.

Con debates, actualidad, humor y la impronta única de Moria Casán, el magazine busca convertirse en el nuevo clásico de las mañanas argentinas.



