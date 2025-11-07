Mauro Icardi regresará a la Argentina en medio de una fuerte tensión con Wanda Nara por las condiciones que le impuso la Justicia para poder ver a sus hijas. La conductora de MasterChef Celebrity está furiosa por las exigencias del juez y la situación económica pendiente.
Según reveló Yanina Latorre en SQP, Wanda aceptó entregar a las chicas, pero bajo reglas estrictas: “Le va a dar a las nenas y las va a buscar directamente por el colegio”.
Sin embargo, Yanina remarcó que Wanda “está endemoniada y va contra todo porque Icardi debe 11 meses de cuota alimentaria y no está en la lista de padres deudores”.
Las condiciones del juez y el enojo de Wanda Nara
El reencuentro entre Icardi y sus hijas no será sencillo. El juez a cargo del caso estableció que el futbolista debe cumplir con requisitos puntuales antes de poder regresar a Turquía.
Entre ellos, abonar cuatro sesiones pendientes con la psicóloga asignada por el Ministerio Tutelar. “Esto enloqueció a Wanda porque entendió que le importan las psicólogas del Ministerio Tutelar y no la cuota alimentaria”, explicó Latorre.
Nara habría advertido que, si Icardi no se pone al día con lo que debe, “hará lo imposible para que no pueda volver a Turquía”.
Así será el reencuentro de Icardi con sus hijas y el rol de la China Suárez
Mientras tanto, se supo que Icardi estará acompañado por la China Suárez durante su estadía en el país.
El encuentro con las niñas se realizará bajo las pautas fijadas por el juzgado, en un operativo que busca garantizar la seguridad y el bienestar de las menores.