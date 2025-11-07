Mauro Icardi regresará a la Argentina en medio de una fuerte tensión con Wanda Nara por las condiciones que le impuso la Justicia para poder ver a sus hijas. La conductora de MasterChef Celebrity está furiosa por las exigencias del juez y la situación económica pendiente.

Según reveló Yanina Latorre en SQP, Wanda aceptó entregar a las chicas, pero bajo reglas estrictas: “Le va a dar a las nenas y las va a buscar directamente por el colegio”.

Sin embargo, Yanina remarcó que Wanda “está endemoniada y va contra todo porque Icardi debe 11 meses de cuota alimentaria y no está en la lista de padres deudores”.

Mauro Icardi y la China Suárez. Foto: Instagram (@mauroicardi)

Las condiciones del juez y el enojo de Wanda Nara

El reencuentro entre Icardi y sus hijas no será sencillo. El juez a cargo del caso estableció que el futbolista debe cumplir con requisitos puntuales antes de poder regresar a Turquía.

Entre ellos, abonar cuatro sesiones pendientes con la psicóloga asignada por el Ministerio Tutelar. “Esto enloqueció a Wanda porque entendió que le importan las psicólogas del Ministerio Tutelar y no la cuota alimentaria”, explicó Latorre.

Wanda Nara en los Premios Ídolo Argentina 2025 (Foto: Movilpress).

Nara habría advertido que, si Icardi no se pone al día con lo que debe, “hará lo imposible para que no pueda volver a Turquía”.

Así será el reencuentro de Icardi con sus hijas y el rol de la China Suárez

Mientras tanto, se supo que Icardi estará acompañado por la China Suárez durante su estadía en el país.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

El encuentro con las niñas se realizará bajo las pautas fijadas por el juzgado, en un operativo que busca garantizar la seguridad y el bienestar de las menores.



