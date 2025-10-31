La paz entre Wanda Nara y Eugenia “la China Suárez parece ser una misión imposible. A pocas horas de los nuevos cruces mediáticos por el lujoso regalo que Mauro Icardi le hio a su pareja, la conductora de MasterChef explotó en las redes sociales y publicó un violento descargo cargado de insultos e indirectas.

Sin mencionarla directamente, Wanda compartió una historia en su cuenta de Instagram que desató una ola de comentarios entre sus seguidores: “¿Qué tan zorra podés ser de refregarle el día del cumple a una nena el abandono de su papá? Te pidieron de mil maneras del Ministerio Público que las nenas estaban mal. ¿Qué clase de sorete podés ser?”, comenzó, visiblemente furiosa.

El mensaje continuó con una catarata de acusaciones y frases cargadas de enojo: “Sabés muy bien que a Isi no le regaló nada, solo buscó arruinarle su cumpleaños. Querés refregarle a una nena de 9 años un bolso cuando a ella no le compró ni un globo. Y menos a mí, que los tengo todos, ridícula”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

“Limitado un bolso Louis Vuitton. Tengo tres de esos. La única limitada que compite con nenas sos vos, mier... de persona”, siguió, sin filtro.

Foto: @sangrejaponesa

En el posteo, Wanda apuntó contra las mujeres que —según ella— defienden a Icardi en su disputa judicial: “Vos, como mujer, y las abogadas mujeres que defienden a un hombre que quiere sacarle las hijas a una mamá… Seguí comprando bolsos porque dignidad no venden”.

El explosivo mensaje se viralizó de inmediato y encendió nuevamente la guerra mediática entre Wanda y la China Suárez, que había vuelto al centro de la escena tras mostrar en redes el lujoso bolso rosa que, según contó, su pareja le mandó a fabricar especialmente para ella.

Wanda Nara: “¿Qué tan zorra podés ser de refregarle el día del cumple a una nena el abandono de su papá? Te pidieron de mil maneras del Ministerio Público que las nenas estaban mal. ¿Qué clase de sorete podés ser?”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

YANINA LATORRE DESTROZÓ A LA CHINA SUÁREZ POR OSTENTAR EL LUJOSO REGALO QUE LE HIZO MAURO ICARDI: “MISERABLE”

Fiel a su estilo filoso, Yanina Latorre volvió a apuntar con todo contra Eugenia “la China” Suárez, luego de que la actriz y cantante publicara en sus redes una foto ostentando el lujoso regalo que le hizo su pareja, Mauro Icardi.

Durante Sálvese Quien Pueda, la conductora no se guardó nada y lanzó una catarata de críticas hacia la ex de Benjamín Vicuña: “Hay que tener muy poca vida para acostarte arriba de una cartera de 13 mil dólares”, comenzó diciendo, visiblemente indignada.

El posteo de la China —en el que contaba que Icardi había mandado a fabricar el accesorio especialmente para ella— fue el detonante: “Explícame, ¿quién caraj... hace una foto así? Tenés que tener una vida tan miserable…”, insistió Yanina, sin vueltas.

Foto: Captura (América)

Entre risas y asombro, la periodista siguió desmenuzando el gesto de la actriz: “Wanda tenía razón”, remarcó. Y cerró, sin filtro: “La China siempre quiso tener su vida. Lo único que hace es copiarla”.