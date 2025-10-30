Con motivo de promocionar el restaurante de pastas que abrió en Palermo, Rusherking habló en vivo con Intrusos y le puso el pecho a todo tipo de preguntas.

Como pocas veces lo hizo, el cantante se refirió a su noviazgo con la China Suárez, finalizado en 2023, y respondió qué siente cuando la ve con Mauro Icardi, su actual pareja.

Rusherking habló de la China Suárez en Intrusos (América TV)

Qué siente Rusherking cuando la ve a la China Suárez con Mauro Icardi:

“Uno no elige de quién enamorarse. No pienso si es famosa o no”, dijo Rusher consultado por sus romances, tras el conflictivo final con Ángela Torres.

Poniéndole más pimienta a la charla, Rodrigo Lussich disparó: “Cuando la ves a la China con Icardi, decís ‘qué bien que salí de ahí’”.

Sin vueltas, el cantante respondió: “No, no digo qué bien que salí de ahí. No reniego de mi pasado. Cada relación que tuve fue una experiencia y un amor. En ese momento la pasé increíble”.

“Estoy feliz si ella está feliz. Si cada pareja mío feliz está feliz, encuentra el amor, yo estoy feliz. Yo estoy okey en mi vida. Espero que ellas quieran lo mismo para mí”, concluyó Rusherking eludiendo polémicas y con diplomacia.

