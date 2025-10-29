El éxito de Rusherking en la música lo hizo ganar dinero, y ahora que el cantante nacido en Santiago del Estero invirtió en una franquicia de pastas de Estados Unidos se la jugó sobre a qué exnovia invitaría, si a Ángela Torres o a la China Suárez.

“¿Qué es esa pregunta? ¡Qué hijo de pu...!“, reaccionó jocos ante la encrucijada que le planteó Matías Vázquez.

Luego, respondió a Puro Show desde su local de Palermo: “La verdad que a cualquiera. No tengo problema con nadie”, afirmó.

“Me encantaría que conozcan el restaurante y está la mejor”, enfatizó.

Rusherking abrió su nuevo restaurante en Palermo y habló de todo con Puro Show (Foto: captura de eltrece).

Con quién quiere comer Rusherking

Incómodo a sabiendas de que cualquier elección generaría revuelo, el artista fue astuto.

“Prefiero conocer a alguien nuevo”, cerró.