El éxito de Rusherking en la música lo hizo ganar dinero, y ahora que el cantante nacido en Santiago del Estero invirtió en una franquicia de pastas de Estados Unidos se la jugó sobre a qué exnovia invitaría, si a Ángela Torres o a la China Suárez.
“¿Qué es esa pregunta? ¡Qué hijo de pu...!“, reaccionó jocos ante la encrucijada que le planteó Matías Vázquez.
Luego, respondió a Puro Show desde su local de Palermo: “La verdad que a cualquiera. No tengo problema con nadie”, afirmó.
“Me encantaría que conozcan el restaurante y está la mejor”, enfatizó.
Con quién quiere comer Rusherking
Incómodo a sabiendas de que cualquier elección generaría revuelo, el artista fue astuto.
“Prefiero conocer a alguien nuevo”, cerró.