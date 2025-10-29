El mundo del espectáculo argentino volvió a sacudirse después de que Wanda Nara protagonizara un picante cruce en Instagram.

Todo empezó cuando la mediática compartió una foto hot en su cuenta oficial y una seguidora le tiró una propuesta inesperada: “Wanda haceme la segunda con Maxi López”.

La empresaria, lejos de esquivar el comentario, respondió con una frase que no pasó desapercibida: “Está en pareja. #NuncaTatiana”. Así, Wanda usó el apodo irónico que muchos usuarios le pusieron a la China Suárez después del escandaloso Wandagate de 2021, cuando el streamer Martín Cirio la bautizó de esa manera.

Foto: captura de pantalla de Instagram

El apodo que persigue a la China Suárez

Desde aquel episodio, el nombre “Tatiana” quedó instalado en las redes como sinónimo de “la mujer que seduce al casado” o “la que rompe parejas”.

Una etiqueta que la China intentó dejar atrás en más de una oportunidad, pero que cada tanto vuelve a aparecer, sobre todo cuando Wanda Nara decide recordarlo con un comentario filoso.

La respuesta de la empresaria no solo fue un dardo directo a la actriz, sino que también reavivó la polémica que marcó a fuego el mundo del espectáculo en los últimos años.

Maxi López y Wanda Nara: de la guerra a la buena onda

Mientras tanto, el vínculo entre Wanda Nara y Maxi López atraviesa uno de sus mejores momentos. Después de años de peleas y escándalos, la expareja logró limar asperezas y hoy sorprenden a todos con la química que muestran, incluso al aire de MasterChef Celebrity (Telefe).

En una entrevista con LAM (América), Maxi contó cómo lograron reconstruir la relación: “Pudimos superar nuestras diferencias. Nos costó muchos años. Fue un trabajo duro, pero llegamos a un momento en el cual dijimos ‘no queremos estar más peleados, tenemos que pensar en los chicos’”, explicó el exfutbolista.

“Lo charlamos, lo maduramos. Y hoy, gracias a Dios, estamos bien. Podemos compartir un montón de cosas que antes no. Festejo eso porque me gusta estar cerca siempre de los chicos y vivir todas estas cosas que estoy viviendo”, agregó Maxi, dejando en claro que la prioridad siempre fueron sus hijos.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

Un presente de madurez y complicidad

El paso del tiempo ayudó a que Wanda y Maxi puedan convivir en paz y hasta compartir momentos de cariño. “Llegamos a un punto de madurez en el cual no servía estar más peleados. No quería estar más peleado con ella y quería estar cerca de los chicos. Ahora estamos disfrutando este momento”, cerró Maxi López.

Así, mientras Wanda Nara sigue generando repercusión con cada comentario en las redes, su relación con Maxi López muestra que, después de la tormenta, también puede haber lugar para la complicidad y el buen trato.