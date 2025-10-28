Wanda Nara volvió a ser noticia este martes al compartir en sus historias de Instagram una imagen de su intimidad con su pareja, Martín Migueles.

La empresaria y conductora, que suele mantener a sus seguidores al tanto de cada detalle de su vida, esta vez eligió mostrar un costado más personal de su relación.

La foto, que rápidamente se viralizó, muestra a Migueles en un momento de intimidad y relax.

Sin filtros ni poses forzadas, la postal dejó en claro la complicidad y el cariño que existe entre la pareja. Como era de esperarse, el posteo no tardó en generar repercusión en las redes sociales.

La historia que publicó Wanda Nara de Martín Migueles (Foto: captura de Instagram/@wanda_nara).

En la imagen, Martín Migueles aparece en una situación cotidiana, lejos de los flashes y el glamour habitual que rodea a Wanda. La empresaria acompañó la foto con un mensaje simple en italiano pero contundente, dejando en evidencia el buen momento que atraviesan juntos: “Antes que nada”.

CUÁNTO HACE QUE MAURO ICARDI NO VE A SUS HIJAS

Según un informe reciente de la licenciada Fernanda Mattera para el Ministerio Público Tutelar, en octubre Mauro Icardi se comunicó dos veces por videollamada con las niñas.

El documento, al que accedió Juan Etchegoyen, detalla que, a pesar de los intentos de acercamiento, las chicas no se mostraron predispuestas a hablar con su papá.

“La Sra. Nara informa que las niñas hablan obligadas con su progenitor y que luego cuando cortan la llamada se quedan enojadas y tristes”, señala el documento oficial, que destaca que cada vez le resulta más difícil a Wanda Nara lograr que sus hijas mantengan el contacto.

A pesar del clima tenso, Wanda Nara se mantiene activa en la comunicación con Icardi. Según la licenciada Mattera, la empresaria utiliza el grupo de WhatsApp familiar para enviarle al futbolista el itinerario de las chicas, fotos, videos y actualizaciones de su día a día. Sin embargo, la distancia física entre padre e hijas hace todo más difícil.

