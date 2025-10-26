Aunque Isabella Icardi cumple años el este lunes 27 de octubre, Wanda Nara no quiso esperar y armó una fiesta por adelantado este sábado. La empresaria compartió en sus redes los detalles de un festejo que reunió a buena parte del clan familiar y que tuvo de todo: desde osos gigantes hasta souvenirs personalizados, y también a la familia de Mauro Icardi.

La previa arrancó con un video donde se ve a la familia de Mauro Icardi viajando desde Rosario especialmente para la ocasión. “Camino al cumple de Isabella, desde Rosario toda la familia”, escribió Wanda, mostrando la emoción de los invitados en pleno viaje.

Foto: Instagram @wanda_nara

El que tampoco faltó fue Maxi López, que se mostró junto a sus hijos Benedicto, Valentino y Constantino disfrutando del evento. Las imágenes dejan ver que la fiesta se realizó en un gran salón, con animación a cargo de osos gigantes y un inflable al aire libre que fue furor entre los más chicos.

WANDA NARA PRESUMIÓ DEL DESPLIEGUE DEL CUMPLEAÑOS DE SU HIJA JUNTO A LOS ICARDI

Sin embargo, la gran ausencia fue la de Mauro Icardi, que se quedó en Estambul junto a su pareja, Eugenia “La China” Suárez. El futbolista no participó del festejo, en medio de las tensiones conocidas con Wanda, lo que lo volvió a dejar afuera de la foto familiar.

Foto: Instagram @wanda_nara

La temática elegida por Wanda fue de osos de peluche, con una decoración en tonos beige que llenó de calidez el salón. Hubo stand de cookies, pochoclos y una mesa de pastelería que hizo las delicias de grandes y chicos. Para los más pequeños, el pelotero con toboganes y el stand de glitters fueron los favoritos, mientras que los invitados se llevaron souvenirs como peluches, remeras, gorras y vasos personalizados.

La cumpleañera no pasó desapercibida: Isabella lució una minifalda escocesa azul y un buzo oversize azul marino con la inscripción “Liverpool Social Club”, logrando un look cómodo y súper canchero. Completó el outfit con botitas negras de suela chunky, un detalle trendy que le dio un aire urbano y actual; todo esto sin mostrar su rostro debido a la cautelar que pidió su padre, al otro lado del mundo.

