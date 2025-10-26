La relación entre Wanda Nara y Damián Betular comenzó, como muchas otras, detrás de cámaras y entre grabaciones. Pero con el paso del tiempo, la complicidad laboral se transformó en una amistad genuina.

Desde su encuentro en MasterChef, ambos compartieron momentos de risas, confidencias y apoyo mutuo, consolidando un vínculo que trasciende la pantalla.

EL SALUDO DE WANDA A BETULAR

Este lunes 20 de octubre, la conductora decidió dedicarle un afectuoso mensaje al pastelero en el día de su cumpleaños número 43. A través de su cuenta de Instagram, Wanda publicó una foto en la que ambos posan sonrientes, acompañada de unas palabras llenas de cariño:

“Hoy cumple un amigo especial que amo mucho. Quiero que siempre seas feliz porque te merecés todo. Soy muy afortunada de trabajar todos los días con una persona como vos. TE AMO ❤️”.

Wanda Nara saludó con ternura a Damián Betular por su cumpleaños: “Te amo”. Crédito: Instagram

El gesto no pasó desapercibido entre los seguidores de ambos, que celebraron la amistad entre la mediática empresaria y el chef más querido de la televisión argentina.