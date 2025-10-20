Las filosas opiniones de Natalie Weber sobre Camila Mayan, la exnovia de Alexis Mac Allister, derivaron en que hunda sin atenuantes a Wanda Nara.

“Yo no entiendo las que salen con un jugador de fútbol y después se ponen con otro”, cuestionó la panelista de Lape Club Social.

Entonces, en implícita alusión a Maxi López y Mauro Icardi, la esposa de Mauro Zárate lanzó la bomba: “Yo creo que el tercero de Wanda no fue jugador de fútbol porque ya no le da la edad”.

Wanda Nara y Martín Migueles (Foto: Instagram/@wanda_nara).

Así fue que, entre risas, Sergio Lapegüe retiró a los empujones a Natalie fuera del estudio al grito de que estaba “cancelada”.

“¡Es verdad!”, exclamó Natalie Weber a sus 39 años sobre Wanda Nara, quien en dos meses va a alcanzarla en edad.

Natalie Weber (Foto: Movilpress)

Los palitos contra Cami Mayan

Por otra parte, Natalie fue al hueso contra Cami por su descargo sobre qué le pasa cada vez que juega la Selección durante su participación en Patria y Familia.

Camila Mayan en el desfile de Esquina (Foto: Movilpress).

“Dudo que ella quiera ser simpática con la prensa, yo la escribí varias veces y no me contestó nunca un car...”, afirmó en coincidencia con periodistas de otros medios.

Luego argumentó: “Para mi es bastante selectiva quien le contesta y a quien no”.

Alexis Mac Allister, Ailén Cova y Alaia. Fotos: Instagram @alemacallister y @ailencova

“Lamentablemente si bien ella se está forjando una carrera artística es la ex de Mac Allister”, continuó.

“Ella es la que contó que le encontró mensajitos a Mac Allister de quien después terminó siendo la nueva novia. Entonces, a veces le gusta entrar en el juego, a veces no le gusta, conviene o no. Es selectiva”, la enterró Natalia Weber a Camila Mayan.