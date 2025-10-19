Ni el Día de la Madre sirvió de tregua a Mauro Icardi y a Wanda Nara en una semana que los volvió a ver enfrentados con presentaciones judiciales mientras un tribunal italiano sigue decidiendo sobre el divorcio y la tenencia de las hijas de ambos.
En este caso, Mauro Icardi volvió a estar en el centro de la escena por un detalle que no pasó desapercibido en sus redes sociales. El delantero saludó a su mamá, Analía Rivero, y a la China Suárez, pero las fotos que eligió encendieron las especulaciones.
En sus historias de Instagram, Icardi compartió dos imágenes para homenajear a las mujeres más importantes de su vida. Primero, subió una foto abrazando a la China Suárez con la frase: “Feliz día a esta gran mamá”.
Después, llegó el turno de su mamá. En la imagen, se los ve tomados del brazo, mirándose y sonriendo cómplices. “Feliz día, mamá”, escribió el futbolista. Pero lo que llamó la atención de todos fue el contexto de la foto: el casamiento de Icardi con Wanda.
WANDA NARA Y MAURO ICARI ELIGIERON CHICANEARSE MUTUAMENTE EN EL DÍA DE LA MADRE
El detalle no tardó en viralizarse. Usuarios de Instagram y X (ex Twitter) empezaron a preguntarse si se trataba de una simple coincidencia o de un mensaje encriptado para su ex. “O es la única foto que tiene o doble mensaje“, ”No puede soltar“, ”No tiene otra foto“, fueron algunos de los comentarios más repetidos.
Mientras tanto, Wanda Nara festejó el Día de la Madre rodeada de su familia y de su novio, Martín Migueles. La mediática organizó una cena en Nordelta, donde estuvieron presentes sus cinco hijos, su hermana Zaira con sus nenes, Kennys Palacios y sus padres, Andrés Nara y Nora Colosimo.
En sus redes, Wanda compartió un video de Migueles preparando el asado familiar y le sumó la canción "Celoso" de Lele Pons. La letra no pasó inadvertida: “5 de la mañana tú me llamas, solo para ver quién está en mi cama. Yo no tengo tiempo para tus dramas“.
Muchos interpretaron esto como una indirecta para Icardi, en medio de la tensión que todavía parece latente entre ambos. Pero los posteos que más llamaron la atención involucran a Migueles muy cerca de sus hijas.
Esta cuestión llevó a las abogadas de Icardi a presentar la semana pasada un pedido de restricción para que el empresario mantenga la distancia con las menores, a quienes recién está conociéndose.
