Ni el Día de la Madre sirvió de tregua a Mauro Icardi y a Wanda Nara en una semana que los volvió a ver enfrentados con presentaciones judiciales mientras un tribunal italiano sigue decidiendo sobre el divorcio y la tenencia de las hijas de ambos.

En este caso, Mauro Icardi volvió a estar en el centro de la escena por un detalle que no pasó desapercibido en sus redes sociales. El delantero saludó a su mamá, Analía Rivero, y a la China Suárez, pero las fotos que eligió encendieron las especulaciones.

En sus historias de Instagram, Icardi compartió dos imágenes para homenajear a las mujeres más importantes de su vida. Primero, subió una foto abrazando a la China Suárez con la frase: “Feliz día a esta gran mamá”.

Después, llegó el turno de su mamá. En la imagen, se los ve tomados del brazo, mirándose y sonriendo cómplices. “Feliz día, mamá”, escribió el futbolista. Pero lo que llamó la atención de todos fue el contexto de la foto: el casamiento de Icardi con Wanda.

Foto: Instagram @mauroicardi

Foto: Instagram @mauroicardi

Leé más:

Wanda Nara y Martín Migueles agrandaron la familia: la tierna foto que lo demuestra

WANDA NARA Y MAURO ICARI ELIGIERON CHICANEARSE MUTUAMENTE EN EL DÍA DE LA MADRE

El detalle no tardó en viralizarse. Usuarios de Instagram y X (ex Twitter) empezaron a preguntarse si se trataba de una simple coincidencia o de un mensaje encriptado para su ex. “O es la única foto que tiene o doble mensaje“, ”No puede soltar“, ”No tiene otra foto“, fueron algunos de los comentarios más repetidos.

Mientras tanto, Wanda Nara festejó el Día de la Madre rodeada de su familia y de su novio, Martín Migueles. La mediática organizó una cena en Nordelta, donde estuvieron presentes sus cinco hijos, su hermana Zaira con sus nenes, Kennys Palacios y sus padres, Andrés Nara y Nora Colosimo.

En sus redes, Wanda compartió un video de Migueles preparando el asado familiar y le sumó la canción "Celoso" de Lele Pons. La letra no pasó inadvertida: “5 de la mañana tú me llamas, solo para ver quién está en mi cama. Yo no tengo tiempo para tus dramas“.

Foto: Instagram @wanda_nara

Foto: Instagram @wanda_nara

Muchos interpretaron esto como una indirecta para Icardi, en medio de la tensión que todavía parece latente entre ambos. Pero los posteos que más llamaron la atención involucran a Migueles muy cerca de sus hijas.

Esta cuestión llevó a las abogadas de Icardi a presentar la semana pasada un pedido de restricción para que el empresario mantenga la distancia con las menores, a quienes recién está conociéndose.

Leé más:

Zaira Nara hundió al novio de su hermana Wanda: “Si fuera un santo, a ella no le gustaría”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.