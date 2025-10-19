Este fin de semana trascendió una denuncia de una ONG contra Wanda Nara por presunta evasión fiscal agravada, lavado de activos y otros delitos económicos, pero además en Infama revelaron que no es la única demanda que enfrenta la mediática conductora de MasterChef Celebrity.
Este domingo se conoció esta nueva denuncia contra Wanda Nara por “usurpación de marca” en relación a su línea de cosméticos. “Parece que la marca ya existía y esta persona ya los tenía registrados”, señaló Santiago Sposato.
“Este señor estaba en pareja con una chica llamada Wanda y, como estaba en este negocio, registró ‘Wanda Cosmetics’ y ‘W Cosmetics’, y los comercializaba”, explicó Sposato, mientras la producción mostraba los documentos que certifican la denuncia y las correspondientes mediaciones que hubo hasta el momento.
POR QUÉ DENUNCIARON A WANDA NARA POR “USURPACIÓN DE MARCA”
Sposato reveló que los empresarios que presentaron la demanda se llaman Diego y Ramiro Rubio, y que cimentaron la denuncia en que no puede vender sus productos porque “cuando alguien quiere entrar a su marca, es direccionado a los de Wanda”.
En una entrevista que hicieron con los empresarios, éstos señalaron que la marca se inscribió en 2016 y que presentaron dos demandas: una por estafa y otra por infracción de ley de marcas. “Básicamente está haciendo una violación de mi marca. Hicimos varias mediaciones, pero ella se presentó solo a una”, relató.
“Cada vez que tratamos de hacer una acción de marca nos encontramos que su marca opacó a la mía porque la gente se está yendo a sus páginas”, agregó Rubio. “Queremos una solución: puede ser un cese inmediato del uso de la marca y una compensación por daños y perjuicios causados”, dijo y reveló que pretenden una cifra equivalente a 350 mil dólares.
