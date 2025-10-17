En medio de las polémicas legales con Mauro Icardi, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores al compartir un momento íntimo y emotivo en sus historias de Instagram.

La empresaria y conductora recibió un regalo inesperado de su nuevo amor, Martín Migueles, y dieron que hablar.

Desde su cuenta oficial, la mediática publicó una foto en la que se lo puede ver a su nuevo amor con un cachorro en sus brazos, un gesto cargado de cariño que llegó justo en medio del pedido que el futbolista le hizo al juez sobre la cercanía de sus niñas al nuevo novio de Wanda.

Martín Migueles le regaló un perrito a Wanda Nara (Foto: captura de Instagram/@wanda_nara).

En la publicación, Nara no ocultó su emoción y agradecimiento y acompañó a la imagen con un corazón rojo.

El significativo regalo fue interpretado por muchos de sus fans como una muestra de apoyo en un momento complicado de su vida personal.

QUÉ DIJO ZAIRA NARA SOBRE LA PERSONALIDAD DE MARTÍN MIGUELES, EL POLÉMICO NOVIO DE WANDA

En una ida y vuelta en SQP, Yanina Latorre le consultó a Zaira Nara por el pasado de Migueles y su vínculo con Elías Piccirillo, el ex de Jésica Cirio, actualmente detenido.

“¿Te preocupa el prontuario? ¿Te preocupa que sea socio de Elías Piccirillo que está en cana?”, le preguntó.

Zaira, lejos de esquivar la pregunta, respondió con sinceridad: “Yo te digo la verdad, siento que Wanda necesita adrenalina en su vida”.

“Pero eso no es adrenalina, eso es ser turbio”, le retrucó Yanina y ahí Zaira dejó una reflexión filosa sobre los gustos de su hermana: “Si todos dijeran: ‘Es un santo’, capaz que a ella no le gustaría”.

Wanda Nara estuvo en el palco de River con sus hijos y Martín Migueles | Créditos: X @fedeflowers

Tras definirse entre quién le cae mejor entre L-Gante o Martín Migueles, Zaira reveló una curiosa dinámica familiar.

“Yo tengo una técnica con mi hermana, que todavía mi mamá no la pudo agarrar, a mi hermana, donde vos le decís: ‘No vayas ahí’, ella va ahí”, señaló antes de revelar: “Pero me cae bien Migueles”.

