Eugenia Tobal, participante de MasterChef Celebrity, presentó un plato cargado de recuerdos y emociones que terminó conmoviendo al jurado y provocó un gesto espontáneo de Wanda Nara, quien no dudó en acercarse para contenerla con un abrazo que rápidamente se volvió viral.

La actriz eligió cocinar bondiola marinada con puré de papa con merkén, acompañada de una ensalada fresca de tomate cherry y palta.

Desde el inicio, explicó que era una receta muy significativa para ella, pero la verdadera carga emocional llegó cuando escuchó las devoluciones del jurado.

El gesto de Wanda Nara a Eugenia Tobal en MasterChef Celebrity que conmovió a todos: “¿Te puedo abrazar?” | Créditos: Instagram @eugeniatobal

Germán Martitegui destacó la buena ejecución del plato, aunque con una sugerencia técnica: “Quizás la haría más espesa, pero me gustó mucho”.

Damián Betular, por su parte, elogió el sabor: “El puré está bárbaro, picante pero equilibrado. Tiene carácter y alma”. Las palabras de reconocimiento desataron las lágrimas de Tobal, que intentó hablar entre sollozos.

El gesto de Wanda Nara a Eugenia Tobal en MasterChef Celebrity que conmovió a todos: “¿Te puedo abrazar?” | Créditos: Instagram @eugeniatobal

EL ABRAZO DE WANDA NARA A EUGENIA TOBAL

Al verla emocionada, Martitegui preguntó con delicadeza: “¿Llorás porque te relajás?”. La actriz, visiblemente afectada, respondió con sinceridad: “No... es que lo hacía mi mamá así, con manteca y leche. Es una receta de ella”.

En ese instante, el estudio quedó en silencio. Lo que era una simple devolución gastronómica se transformó en un recuerdo de infancia compartido ante millones de espectadores.

El gesto de Wanda Nara a Eugenia Tobal en MasterChef Celebrity que conmovió a todos: “¿Te puedo abrazar?” | Créditos: Captura Telefe

Fue entonces cuando Wanda Nara, conductora del programa, rompió el protocolo y se acercó a la actriz con una frase que emocionó aún más al público: “¿Te puedo dar un abrazo?”.

Sin esperar respuesta, ambas se fundieron en un gesto de contención que dejó sin palabras al jurado y a los presentes en el estudio. “Mi mamá fue muy importante en mi vida. Todo lo que sé de cocina viene de ella”, alcanzó a decir Eugenia, conmovida, mientras se secaba las lágrimas.