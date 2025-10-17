En su primera aparición en MasterChef Celebrity Argentina, Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, sorprendió a todos con un plato clásico, sencillo y elegante: ñoquis de papa con una suave salsa de queso azul.

La propuesta, que combinó textura, sabor e identidad, fue una de las más comentadas de la gala en la que los participantes debieron cocinar un plato que los representara personalmente.

La consigna del día tenía un condimento especial: cada concursante recibió una “carta” con un ingrediente protagonista que debía usar en su receta.

Valentina Cervantes debutó en MasterChef con unos ñoquis con salsa de queso azul que conquistaron al jurado | Créditos: Captura Telefe

A Valentina le tocó el queso azul, y lejos de intimidarse por su sabor fuerte, decidió convertirlo en el centro de una preparación equilibrada y deliciosa. El resultado fue un plato que sedujo tanto por su presentación como por su sabor.

“Quise hacer algo simple, pero con personalidad. Es una receta que me representa y que suelo cocinar”, comentó Valentina durante la emisión del programa. Los chefs celebraron la decisión y destacaron la armonía del plato, que logró combinar el confort de lo casero con la sofisticación del restaurante.

Valentina Cervantes debutó en MasterChef con unos ñoquis con salsa de queso azul que conquistaron al jurado | Créditos: Captura Telefe

LA RECETA QUE USÓ VALENTINA CERVANTES EN SU DEBUT EN MASTERCHEF

Para quienes quieran recrear la receta de Valentina Cervantes, estos son los pasos básicos para lograr un resultado similar al de su debut en MasterChef Celebrity.

Valentina Cervantes debutó en MasterChef con unos ñoquis con salsa de queso azul que conquistaron al jurado | Créditos: Captura Telefe

Ingredientes para los ñoquis:

1 kilo de papas

200 gramos de harina (aproximadamente)

1 yema de huevo

Sal y una pizca de nuez moscada

Preparación:

Cocinar las papas con cáscara hasta que estén tiernas. Pelarlas aún calientes y pisarlas hasta formar un puré seco. Incorporar la yema, la sal, la nuez moscada y agregar la harina poco a poco hasta obtener una masa suave. Formar rollitos, cortar los ñoquis y pasarlos por un tenedor o una tablita para darles forma. Cocinar en abundante agua con sal hasta que suban a la superficie.

Para la salsa de queso azul:

150 gramos de queso azul

200 mililitros de crema de leche

1 cucharada de manteca

Pimienta negra y nuez moscada al gusto

En una sartén, derretir la manteca y agregar la crema. Incorporar el queso azul en trozos y revolver a fuego bajo hasta que se funda por completo. Condimentar y servir los ñoquis con la salsa por encima.