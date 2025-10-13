Valentina Cervantes no deja nada librado al azar. La modelo y pareja del futbolista Enzo Fernández, que se lucirá como participante en MasterChef Celebrity, contó en A la Barbarossa la estrategia que está aplicando para ganarse al exigente jurado del reality de cocina.

Entre risas y complicidad con Georgina Barbarossa, la modelo reveló que se preparó con todo antes de arrancar el programa: “Me compré los libros de los tres chefs y los estoy leyendo”, confesó, dejando a todos sorprendidos.

La modelo explicó que su objetivo no era solo aprender técnicas, sino también entender el estilo de cada jurado, integrado por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular: “Fui practicando y voy viendo fotos”.

Asimismo, Valentina, que tiene a Olivia y Benjamín con el jugador, también habló sobre lo intenso que fue adaptarse al ritmo de las grabaciones: “Son muchas horas. Me ha pasado de volver a casa a las 9 de la noche y el bebé ya estaba durmiendo. Fue matador, pero traté de organizarme lo mejor posible”, reveló con ternura.

Por último, indagada por cómo se ve en el certamen, Cervantes se mostró segura y con ambición: “Si me pongo bien y sigo como ahora, creo que puedo llegar hasta la final”, cerró, con una sonrisa.

SE CONOCIÓ EL PRIMER ESCÁNDALO DE WANDA NARA EN MASTERCHEF: “CUANDO ENTRA AL ESTUDIO...”

A pocos días de su debut, ya se conoció el primer escándalo de Wanda Nara en MasterChef Celebrity. Según reveló Juli Argenta en el programa LAM, la conductora habría tenido algunas actitudes que habría generado cierta incomodidad entre sus compañeros.

“Me enteré de algo. Me contaron algo de Wanda y lo tengo chequeadísimo por dos personas”, reveló la panelista en vivo, en el programa que conduce Ángel de Brito por América. Y agregó: “Me dijeron que ella, cuando entra al estudio, no saluda a nadie. Y cuando se prende la cámara, ahí buena onda”.

El comentario no quedó ahí: la polémica se profundizó con el malestar de una participante que, según Argenta, se siente directamente “buscada” por Wanda desde el inicio del ciclo: “Y me dijo, ‘le voy a contestar, espero que no me editen’. Porque dicen que a ella lo que no le gusta, lo manda a volar”, cerró la angelita, contundente.

