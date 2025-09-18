Adrián Pallares y el panel de Intrusos revelaron detalles explosivos sobre MasterChef Celebrity. El programa de Telefé que conducirá Wanda Nara ya genera ruido y fue el conductor de América quien lanzó una información que dio que hablar.

“Voy a contar una cosa que no sé si puedo decir... están pagando muy poco, todo se agradece, el trabajo es bienvenido pero hay unos suelditos que la verdad creo que ganaba mejor el chofer de Mirtha (Legrand)”, lanzó Pallares sin filtros en el vivo.

Adrián Pallares en Intrusos (Foto: captura de América).

“¿Menos de un palo?" , le consultó Rodrigo Lussich y su compañero asintió y agregó: “Pero te pagan por semana, hay algunos que seguramente cobrarán bien pero hay otros... así que (Susana) Roccasalvo, andá a pedir un poquito más de guita porque seguro hay uno que está ganando mejor”.

CUÁNDO ARRANCARÍA MASTERCHEF CELEBRITY Y CUÁNDO ANUNCIAN EL INICIO DE GRAN HERMANO

Paula Varela contó en Intrusos cuándo arranaría MasterChef Celebrity, el certamen de cocina de Telefé: “Me dijeron que tal vez arranca antes, se adelantaría la fecha al 13 de octubre”.

Marcela Tauro por su parte, dio a conocer la fecha en la que anunciarán el inicio de una nueva edición de Gran Hermano: “El 29 de septiembre, el día del Martín Fierro de TV, Santiago del Moro dice la fecha de arranque de Gran Hermano”.

