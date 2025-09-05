La cocina más famosa del país ya tiene a todos sus protagonistas listos para encender las hornallas. MasterChef Celebrity confirmó a los últimos cuatro famosos que completan la lista de participantes de su nueva temporada y la expectativa no para de crecer.

Entre los nombres anunciados aparecen figuras de distintos ámbitos que prometen dar que hablar tanto frente a la cocina como fuera de ella.

Ellos son: la influencer, La Reini; Julia Calvo, una de las actrices más queridas que buscará mostrar otra faceta en el programa de Telefe. Chino Leunis, el conductor de televisión que se pone el delantal y cambia el micrófono por las cacerolas; y Miguel Ángel Rodríguez, el actor y humorista que ya arrancó con toda la simpatía y promete condimentos de sobra.

Con estos cuatro nombres, el elenco de MasterChef Celebrity queda completo junto Pablo Lescano, Evangelina Anderson, Alex Pelao, Valentina Cervantes, Luis Ventura, Sofi Martínez, La Joaqui, Peque Schwartzman, Momi Giardina, Maxi López, Esteban Mirol, Emilia Attias, Andy Chango, Susana Roccasalvo, Roña Castro, Ian Lucas, Marixa Balli, Eugenia Tobal, Cachete Sierra y Turco Husain.

CONFIRMARON QUE WANDA NARA Y MAXI LÓPEZ TRABAJARÁN JUNTOS: TODOS LOS DETALLES

La noticia sorprendió a todos en el mundo del espectáculo. En A la tarde confirmaron que Maxi López será parte de la próxima edición de MasterChef, el reality de Telefe que conducirá nada menos que su ex, Wanda Nara.

Según reveló Daniel Fava en vivo, el exfutbolista, que actualmente reside en Suiza, ya cerró de palabra su participación y en los próximos días firmará el contrato definitivo: “Se acaba de confirmar, vamos a ver con la sartén en la mano a Maxi López en MasterChef”, aseguró el panelista, generando un inmediato revuelo en el piso.

La presencia de Maxi en el ciclo abre la puerta a un inesperado reencuentro con su ex y madre de sus hijos (Valentino, Constantino y Benedicto), con quien mantuvo una mediática separación cargada de escándalos y acusaciones cruzadas durante años, antes de conciliar la paz.

En el programa deslizaron que la participación de López no solo apunta al juego culinario, sino también a mostrar una faceta más íntima de su vida: “Yo creo que él va a aprovechar el programa para contar su verdad, su versión”, especuló Carmela Bárbaro.