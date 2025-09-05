Wanda Nara y Vero Lozano presentaron a los participantes de MasterChef Celebrity el jueves por la noche en un programa especial tras el partido de la Selección argentina y la mediática no dudó en plantar bandera contra una de las famosas.

Todo empezó cuando Vero Lozano contó que se trataba de una mujer revelación del streaming, y Wanda, fiel a su estilo, lanzó: “Me quiere quitar el puesto. Revelación del streaming. Será revelación de la cocina. Ella es… ¿Quién es?“. “¡Momi Giardina!" , dijo Vero y Nara lanzó picante: “Nos vamos a divertir un montón”.

Wanda Nara y Vero Lozano presentaron a Momi Giardina en MasterChef Celebrity (Foto: captura de Telefé).

Pero la cosa no quedó ahí, la ex de Mauro Icardi aprovechó el momento para sacar a la luz una vieja chicana: “Y tengo para hablar también con Momi... dijo que mis carteras son truchas. Vos sabés que si vas a la marca y decís mi nombre aparece la lista de todos los bolsos que compré. Son todos verdaderos“.

WANDA NARA PROMETIÓ REFREGARLE EN LA CARA A MOMI GIARDINA SUS CARTERAS DE LUJO ORIGINALES

Lejos de quedarse callada, Wanda Nara fue por más y prometió: “Yo voy a hacer un desfile todos los días, voy a venir con un bolso nuevo, que adentro tiene la tarjeta de autenticidad”.

Foto: IG @wanda_nara

Así, la empresaria dejó en claro que no piensa dejar pasar ninguna acusación ni de Momi Giardina ni de nada y que, además de cocinar, va a aprovechar cada gala para mostrar su colección de carteras originales.

CONFIRMARON QUE WANDA NARA Y MAXI LÓPES TRABAJARÁN JUNTOS

La noticia sorprendió a todosen el mundo del espectáculo. En A la tarde confirmaron que Maxi López será parte de la próxima edición de MasterChef, el reality de Telefe que conducirá nada menos que su ex, Wanda Nara.

Según reveló Daniel Fava en vivo, el exfutbolista, que actualmente reside en Suiza, ya cerró de palabra su participación y en los próximos días firmará el contrato definitivo: “Se acaba de confirmar, vamos a ver con la sartén en la mano a Maxi López en MasterChef”, aseguró el panelista, generando un inmediato revuelo en el piso.

Foto: Instagram (@officialmaxilopez)

La presencia de Maxi en el ciclo abre la puerta a un inesperado reencuentro con su ex y madre de sus hijos (Valentino, Constantino y Benedicto), con quien mantuvo una mediática separación cargada de escándalos y acusaciones cruzadas durante años, antes de conciliar la paz.

En el programa deslizaron que la participación de López no solo apunta al juego culinario,sino también a mostraruna faceta más íntima de su vida: “Yo creo que él va a aprovechar el programa para contar su verdad, su versión”, especulóCarmela Bárbaro.

