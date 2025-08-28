Una verdadera bomba estalló en el mundo del espectáculo: según reveló Santiago Rivarola en Bondi, el exfutbolista Maxi López se sumará a la próxima edición de MasterChef Celebrity, ciclo que tendrá a Wanda Nara como conductora.

“Después fama y después fama mundial por escándalos con su ex. Tuve un kilombo legal. Vivía en Argentina, después afuera, y ahora va a vivir acá por unos meses por este desafío”, lanzó el periodista en plena transmisión, adelantando que el exfutbolista ya tiene todo listo para debutar en el reality de cocina.

Foto: Instagram (@officialmaxilopez)

LOS DETALLES DE LA INCORPORACIÓN DE MAXI LÓPEZ

Rivaroy incluso dio más detalles sobre las negociaciones: “Casi lo sacó Maxi López a MasterChef… lo terminaron de convencer en estos días. Nicolás, Paola, analizando el tema del monto. Los detalles de cómo va a ser. Están muy emocionados”.

La producción buscaba mantener en secreto la incorporación, pero la primicia se filtró en vivo. “No querían que esto se supiera… lo lamento. Siempre pasa lo mismo, pero lo cuento antes”, dijo el periodista, confirmando que el exfutbolista y la mediática compartirán pantalla en un formato que promete generar repercusión tanto por lo televisivo como por la historia personal que los une.