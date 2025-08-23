El Wandagate sumó en las últimas horas un giro totalmente inesperado. Tras las recientes denuncias de Wanda Nara por abusos y violencia, ahora fue Maxi López quien volvió a quedar en el centro de la escena con una presentación que dejó a todos desconcertados.

Según se reveló en Intrusos, el exdelantero de River y Barcelona pidió formalmente que Mauro Icardi no tenga vínculo con sus hijos. La decisión estaría respaldada por un informe del colegio de los chicos que motivó la presentación legal.

“López pidió que Mauro no tuviera vínculo con sus hijos. Esto surgió por el informe que hace el colegio”, señalaron en el programa de América TV. Además, se confirmó que ya están presentados los papeles de Maxi López en la Justicia, lo que marca un nuevo frente de conflicto en la batalla judicial y mediática.

Maxi López con sus hijos (Foto: web).

En paralelo, Laura Ubfal reveló en LAM que la situación podría complicarse aún más para Mauro: “Las nenas van a tener que ser sometidas a Cámara Gesell y esto es lo que más le duele, porque son testigos de todo. La violencia de Icardi se trasladó ahora a las chicas”.

Según contó la periodista, desde el entorno de Wanda Nara le enviaron mensajes muy fuertes: “‘Hubo mucha violencia, por eso el colegio lo denunció. Un colegio no se presta a algo así si no es grave. Hubo violencia sexual y física, y la última ‘en presencia de mis hijos’”.

“‘La violencia fue acá, en Argentina, y hay muchos chats con la prueba de abuso. Esta semana me llaman para presentar de nuevo mi teléfono. Hay infinidades de detalles de violencia. La Justicia penal tendrá todo mi celular escaneado’”, dijo Wanda.

ESTRATEGIA Y TENSIONES CON WANDA NARA

Si bien históricamente Maxi López mantuvo una relación conflictiva con Wanda Nara, esta vez decidió acompañar sus planteos. La periodista Karina Iavícoli explicó en Intrusos: “Hoy es mejor negocio para Maxi López estar de acuerdo con Wanda que tenerla en contra. Entendió que es más problema tenerla de enemiga que tenerla al lado”.

De esta manera, la expareja dejó en claro que no se trata de una reconciliación personal, sino de una estrategia para evitar mayores conflictos familiares y judiciales. En el caso de Icardi, hasta hace unas semanas, las diferencias con Wanda giraban en torno a lo civil: propiedades, dinero y cuestiones contractuales.

Wanda Nara fue a recibir a sus hijos y a Maxi López a Ezeiza.

Sin embargo, el tema escaló hacia un terreno penal. En el programa de América detallaron que en los próximos días se ampliarán las declaraciones por violencia, lo que podría abrir un capítulo aún más delicado en la disputa.

