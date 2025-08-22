Laura Ubfal reveló en LAM detalles impactantes sobre la situación judicial de Wanda Nara y su denuncia contra Mauro Icardi por violencia. Según la periodista, la mayor preocupación de la empresaria está vinculada a sus hijas y al proceso judicial que deberán atravesar en los próximos días.

“Me dijo es que lo primero que va a pasar es que esta semana van a ampliar todas las declaraciones por violencia. A ella le faltan tres días de viaje nomás, se tiene que ir a México para terminar de grabar, después ya se instala acá con Masterchef”, contó Ubfal en el programa de América TV.

Sin embargo, la conductora explicó que la situación es aún más delicada porque las nenas no pueden viajar:“Lamentablemente no puede irse con ellas, el año pasado sí lo pudo hacer, porque no tienen el permiso, tampoco lo tiene de parte de Maxi, los chicos no pueden salir del país.”

Foto: Captura (eltrece)

La mayor angustia de Wanda está en lo que vivirán sus hijas en el marco de la causa:“Esta semana ampliaremos todas las declaraciones por violencia, me dijo ‘estamos todos muy movilizados. Las nenas van a tener que ser sometidas a Cámara Gesell, y esto es lo que más me duele, porque son testigos de todo y eso me tiene mal. Por eso exploté’.”

En ese sentido, Ubfal sumó que la conductora sufre al ver cómo las situaciones conflictivas con Icardi ya no solo la afectan a ella:“La violencia de Icardi se trasladó ahora a las chicas. Con lo del regalo por el Día del Niño la psicóloga la retó y ella dice ‘a veces no sé qué hacer’.”

POR QUÉ WANDA NARA SE LARGÓ A LLORAR AL HABLAR DE MAURO ICARDI

Wanda Nara llegó a la Argentina después de estar en Estados Unidos por trabajo y en una entrevista con Puro Show, donde habló de su guerra con Mauro Icardi, se quebró al contar su verdad.

“Wanda, te siento quebrada”, le dijo Pochi de Gossipeame a la conductora, quien dijo entre lágrimas: “Es que estoy un poco cansada ya. Hay muchas situaciones que ustedes no conocen, si ustedes escuchan las declaraciones, por ejemplo de Kennys, no hay persona que no se larga a llorar”.

Wanda Nara habló en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

“Kennys vivió los últimos cinco meses conmigo.Es muy duro.Yo trato de no exponer a mi familia pero ya estoy cansada. Y no voy a hablar más de esto.El dinero puede comprar todo menos a la verdad, con el tiempo se van a saber un montón de cosas”, aseguró la empresaria.

