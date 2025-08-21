El arribo de Wanda Nara a la Argentina procedente de Estados Unidos fue la excusa para que se explaye contra Mauro Icardi, y que además justifique su duro posteo por el Día de las Infancias.
“Aclararé algunas cosas. Y un poco más. ¿Ustedes no se aburrieron ya un poco de la novelita esta?“, ironizó.
Luego se refirió a la inclusión del padre de sus hijas menores en la lista de deudores alimentarios y se expresó: “Ojalá que venga en septiembre porque tenemos un acuerdo ya homologado”. El riesgo es que de no saldar la deuda de alimentos no pueda abandonar el país.
“Viajo menos que una azafata, y tampoco le sacan los hijos”, se defendió de la solapada acusación de madre ausente.
EL FRUSTRADO ACERCAMIENTO DE WANDA NARA CON MAURO ICARDI
Y tras admitir que lo “me llamó él”, pese a lo cual no lograron acercar posiciones, enfatizó: “Ya no tengo mucho más para decir, porque yo cuando hice ese descargo todavía no había salido la resolución. Creo en la Justicia. Es un derecho de mis hijas”.
“Yo no estoy pidiendo nada para mí. Yo estoy trabajando, me acusan de un montón de cosas que no son verdad. Si yo le debiera algo a alguien, a alguna fundación o alguna multa, estaría embargada. Y la embargada no soy yo”.