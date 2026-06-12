Doña Ángela compartió su receta secreta, un plato lleno de sabor que llega directo desde su famoso rancho hasta tu mesa. Se trata de una propuesta ideal para comer rico, gastando muy poco dinero y rindiendo para muchos comensales.

Cuando los días se ponen frescos o el presupuesto aprieta, encontrar ideas en la cocina puede ser un desafío. Para solucionar el almuerzo de forma rápida,

Esta preparación casera no solo destaca por su bajo costo, sino también por ser una excelente opción para reconfortar el cuerpo. Si estás buscando recetas económicas y fácilespara sumar a tu menú semanal, este plato se convertirá en uno de tus favoritos por su sencillez y por lo rápido que se integra a la rutina familiar.

El secreto de Doña Ángela para hacer un caldito pobre de pollo delicioso y barato Por: Captura Youtube

A pesar de su nombre particular, esta sopa es una fuente increíble de nutrientes esenciales. Según los expertos en nutrición, este tipo de platos aporta aminoácidos como la glicina y la arginina, claves para el cuidado de los tejidos. Además, su contenido de hierro y vitaminas del complejo B ayuda a mantener los niveles de energía bien altos durante las jornadas más exigentes.

BENEFICIOS DEL CALDITO POBRE DE POLLO EN ÉPOCAS DE FRÍO

Consumir este plato durante los días invernales o lluviosos ayuda a mantener la temperatura corporal estable. Además de las proteínas del ave, los minerales presentes en los vegetales y el caldo trabajan en sinergia para fortalecer el sistema nervioso y mejorar el funcionamiento muscular, demostrando que lo económico también puede ser sumamente saludable.

El plato terminado de Doña Ángela es ideal para los días fríos. Por: Captura Youtube

Cabe destacar que se le llama “pobre” únicamente porque lleva una variedad acotada de verduras, priorizando las papas y el arroz para dar volumen y saciedad. Esto lo convierte en un recurso infalible para los últimos días del mes, cuando se necesita cocinar con lo que ya se tiene guardado en la alacena.

PASO A PASO PARA REPLICAR LA RECETA DE DOÑA ÁNGELA

Para cocinar esta delicia en casa vas a necesitar dos kilos de pollo, una cebolla, siete papas, una taza de arroz y una lata de chile chipotle para darle el toque picante característico. El primer paso consiste en colocar una cazuela grande con abundante agua al fuego, agregar la cebolla entera lavada, las piezas de carne y una pizca de sal al gusto.

El secreto de Doña Ángela para hacer un caldito pobre de pollo delicioso y barato Por: Captura Youtube

Una vez que el agua rompa el hervor, se deben pelar las papas, cortarlas en cuadros grandes e incorporarlas a la olla junto con la taza de arroz bien lavada. Todo se deja cocinar a fuego medio hasta que los tres ingredientes principales estén completamente tiernos. Finalmente, se retira la cebolla para licuarla con los chiles chipotles y un poco del mismo líquido, vertiendo esa mezcla aromática nuevamente en la cazuela por unos minutos más antes de servir bien caliente.