Ni 6 ni 12: cuántos huevos lleva el flan de Doña Petrona para que salga perfecto

El flan de Doña Petrona es uno de los postres más emblemáticos de la gastronomía argentina y una de las consultas más repetidas entre quienes buscan replicar la receta original. Uno de sus secretos está en la cantidad de huevos: para medio litro de leche utiliza siete huevos, una proporción que permite obtener una preparación consistente, pero sin perder suavidad.

La fórmula se completa con apenas cuatro ingredientes: leche, azúcar, huevos y esencia de vainilla. A diferencia de otras versiones que incorporan crema o utilizan menos huevos para lograr una textura más liviana, la receta de Doña Petrona apuesta por un equilibrio que le da cuerpo al flan y le permite mantener su forma al desmoldarlo sin quedar seco ni gomoso.

Otro aspecto clave es la cocción a baño María durante entre 30 y 45 minutos y el posterior descanso en la heladera por varias horas. Además, el caramelo debe cocinarse hasta alcanzar un color ámbar, sin excederse para evitar sabores amargos. El resultado es el clásico flan casero que suele servirse con dulce de leche, crema o ambas cosas.

Doña Petrona y Juanita, su histórica asistente de cocina. Foto: Instagram @dona_petrona_c.de_gandulfo.

Petrona Carrizo de Gandulfo fue pionera entre las mujeres cocineras en los medios audiovisuales de argentina. Nacida en La Banda, Santiago del Estero, en 1898, pasó por distintos programas de radio y televisión pero alcanzó el éxito en el ciclo Buenas Tardes, Mucho Gusto, al que se incorporó en 1960. Falleció en 1992.

Comensales 6 Ingredientes 500 cc litros de leche

cc litros de leche 200 g azúcar

g azúcar Una cucharadita de esencia de vainilla

cucharadita de esencia de vainilla 7 huevos

Procedimiento para el flan de Doña Petrona

Batir ligeramente con un tenedor los huevos junto con el azúcar. Incorporar la esencia de vainilla y la leche . Mezclar hasta integrar. Verter la preparación en una budinera previamente acaramelada. Cocinar a baño María en horno suave durante 30 a 45 minutos, hasta que la superficie esté apenas dorada. Retirar del horno, dejar entibiar y llevar a la heladera entre 3 y 4 horas. Desmoldar y servir solo, con dulce de leche, con crema o con ambos acompañamientos.

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