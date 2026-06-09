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La receta del risotto de Doña Petrona: cómo prepararlo en sólo media hora

Una versión clásica que mantiene la esencia italiana con el estilo práctico de una de las cocineras más influyentes de la Argentina.

Cómo preparar el risotto al estilo de Doña Petrona
Cómo preparar el risotto al estilo de Doña Petrona. Foto: montaje

El risotto es uno de los platos más representativos de la cocina italiana, pero en la Argentina encontró una versión propia gracias a Doña Petrona. La histórica cocinera adaptó la receta tradicional para hacerla más simple, rendidora y accesible para las familias de todo el país.

Su propuesta conserva la textura cremosa característica de este plato a base de arroz, pero utiliza ingredientes fáciles de conseguir y un procedimiento que puede completarse en apenas media hora. Por eso, sigue siendo una preparación vigente en muchas cocinas argentinas.

Además de ser atractivo por su sabor y versatilidad, este risotto funciona tanto como plato principal como guarnición. También permite incorporar distintos ingredientes según lo que haya disponible en casa, una de las características que hicieron tan popular a la cocina de Doña Petrona.

Comensales
2

Ingredientes

  • 150 g manteca
  • Una cebolla
  • 2 dedalitos de azafrán
  • 400 g arroz
  • 4 cucharones de caldo o agua
  • Sal, a gusto
  • 6 cucharadas de queso rallado
Doña Petrona y su no menos célebre ayudante de cocina, Juanita. Foto: Instagram / @dona_petrona_c.de_gandulfo
Doña Petrona y su no menos célebre ayudante de cocina, Juanita. Foto: Instagram / @dona_petrona_c.de_gandulfo

Procedimiento para el risotto de Doña Petrona

  1. Dorar la cebolla en el aceite, añadir el azafrán y el arroz previamente lavado.
  2. Saltear un momento y añadirle el caldo, condimentar con sal. Tapar la cacerola y dejar hervir a fuego lento hasta que esté espeso y cocinado el arroz (más o menos tardará 15 a 20 minutos).
  3. Antes de que esté listo, añadir queso rallado y mezclar. Si mientras se está cocinando se ve que le hace falta caldo se le añade, debe resultar espeso pero jugoso.
  4. Si se desea, terminar con perejil picado y más queso rallado.

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