La receta del risotto de Doña Petrona: cómo prepararlo en sólo media hora

El risotto es uno de los platos más representativos de la cocina italiana, pero en la Argentina encontró una versión propia gracias a Doña Petrona. La histórica cocinera adaptó la receta tradicional para hacerla más simple, rendidora y accesible para las familias de todo el país.

Su propuesta conserva la textura cremosa característica de este plato a base de arroz, pero utiliza ingredientes fáciles de conseguir y un procedimiento que puede completarse en apenas media hora. Por eso, sigue siendo una preparación vigente en muchas cocinas argentinas.

Además de ser atractivo por su sabor y versatilidad, este risotto funciona tanto como plato principal como guarnición. También permite incorporar distintos ingredientes según lo que haya disponible en casa, una de las características que hicieron tan popular a la cocina de Doña Petrona.

Comensales 2 Ingredientes 150 g manteca

g manteca Una cebolla

cebolla 2 dedalitos de azafrán

dedalitos de azafrán 400 g arroz

g arroz 4 cucharones de caldo o agua

cucharones de caldo o agua Sal, a gusto

6 cucharadas de queso rallado

Doña Petrona y su no menos célebre ayudante de cocina, Juanita. Foto: Instagram / @dona_petrona_c.de_gandulfo

Procedimiento para el risotto de Doña Petrona

Dorar la cebolla en el aceite, añadir el azafrán y el arroz previamente lavado. Saltear un momento y añadirle el caldo, condimentar con sal. Tapar la cacerola y dejar hervir a fuego lento hasta que esté espeso y cocinado el arroz (más o menos tardará 15 a 20 minutos). Antes de que esté listo, añadir queso rallado y mezclar. Si mientras se está cocinando se ve que le hace falta caldo se le añade, debe resultar espeso pero jugoso. Si se desea, terminar con perejil picado y más queso rallado.

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