La receta del risotto de Doña Petrona: cómo prepararlo en sólo media hora

El risotto es uno de los platos más representativos de la cocina italiana, pero en la Argentina encontró una versión propia gracias a Doña Petrona. La histórica cocinera adaptó la receta tradicional para hacerla más simple, rendidora y accesible para las familias de todo el país.
Su propuesta conserva la textura cremosa característica de este plato a base de arroz, pero utiliza ingredientes fáciles de conseguir y un procedimiento que puede completarse en apenas media hora. Por eso, sigue siendo una preparación vigente en muchas cocinas argentinas.
Además de ser atractivo por su sabor y versatilidad, este risotto funciona tanto como plato principal como guarnición. También permite incorporar distintos ingredientes según lo que haya disponible en casa, una de las características que hicieron tan popular a la cocina de Doña Petrona.
Ingredientes
- 150 g manteca
- Una cebolla
- 2 dedalitos de azafrán
- 400 g arroz
- 4 cucharones de caldo o agua
- Sal, a gusto
- 6 cucharadas de queso rallado
Procedimiento para el risotto de Doña Petrona
- Dorar la cebolla en el aceite, añadir el azafrán y el arroz previamente lavado.
- Saltear un momento y añadirle el caldo, condimentar con sal. Tapar la cacerola y dejar hervir a fuego lento hasta que esté espeso y cocinado el arroz (más o menos tardará 15 a 20 minutos).
- Antes de que esté listo, añadir queso rallado y mezclar. Si mientras se está cocinando se ve que le hace falta caldo se le añade, debe resultar espeso pero jugoso.
- Si se desea, terminar con perejil picado y más queso rallado.
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