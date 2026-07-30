Ángel de Brito reveló en Bondi quién sería la mujer con la que Diego Leuco estaría iniciando un romance. El comentario surgió durante una emisión de Ángel Responde y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Según contó el conductor de LAM, la supuesta nueva conquista del periodista sería Sofi Gonet, la influencer y creadora de contenido que también forma parte de algunos proyectos de Telefé. Todo comenzó cuando Ronnie Arias preguntó por ella y fue entonces cuando el conductor lanzó una frase directa.

Sofía "La Reini" Gonet (Foto: Movilpress)

“¿Y La Reini? ¿Vive?“, preguntó Ronnie y Romi comentó: ”El otro día se estaba comiendo una cockie tamaño pizza que hace Betular". En ese moemtno, De Brito lanzó: “A Leuco se lo está comiendo, dicen las malas lenguas, juegan al romance, a él le gustan todas”, disparó entre risas.

¿DIEGO LEUCO Y SOFIA GONET ESTÁN EN PAREJA? EL ORIGEN DEL RUMOR

Sofía Gonet participó en el programa de Diego Leuco a comienzos de julio de 2026, allí hicieron un divertido test en el que bromearon con la química y la posibilidad de salir juntos. A finales de julio de 2026, Ángel de Brito reveló en su ciclo que estarían iniciando un vínculo sentimental.

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El cruce generó gran repercusión en redes sociales y programas de chimentos debido a la interacción entre ambos, sin embargo hasta el momento, ninguno de los dos salió a confirmar o negar el romance.

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