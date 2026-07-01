En las últimas horas, Sofía Gonet quedó en el centro de la escena mediática luego de que circulara un video en el que supuestamente se la veía de la mano con Homero Pettinato, su expareja. Sin embargo, la actriz salió al cruce de las versiones y fue contundente: no hubo reconciliación y la joven que aparece en las imágenes no sería ella.

“Me dicen del lado de Sofía que estas imágenes serían viejas y puede ser porque ya en otro momento ella tuvo el pelo rojo”, dijo Paula Varela y fue entonces cuando reveló: “Me aseguran que Sofía está conociendo a otra persona en este momento, así que si esto llega a ser cierto, Homero ella está con otro”.

Homero Pettinato con una mujer a la que confundieron con Sofía Gonet (Foto: captura de América y Bondi).

SOFÍA GONET ROMPIÓ EL SILENCIO Y ACLARÓ SU SITUACIÓN SENTIMENTAL

La propia Sofía Gonet decidió hablar y despejar cualquier especulación. “No soy yo la chica del video. Me enteré como todos ustedes cuando me empezaron a escribir. Yo estaba volviendo de la costa con mi equipo y me enteré de la misma manera que ustedes”, explicó al programa de América.

Sofía Gonet habló en Intrusos de los rumores de una vuelta con Homero Pettinato (Foto: captura de América).

La actriz fue tajante al negar cualquier tipo de reconciliación: “No volví con nadie. Con Homero no hablo hace mil años. La chica del video no soy yo. Tampoco jamás saldría a la calle así de desarreglada y con ese brushing fatal. No tengo idea. Él estará haciendo su vida igual que yo. Es una etapa cerrada y con él la mejor, pero no, no. No volveríamos. No, jamás”.

EL PRESESNTE DE SOFÍA GONET: “ME COMPROMETE TODA ESTA SITUACIÓN”

En medio de la aclaración, la actriz sorprendió al revelar que está iniciando una nueva etapa en su vida amorosa. “Recién ahora, después de un año de separarme o más, me estoy animando a tener una cita, ir acá, ir allá, hablar con alguien”, contó.

Sofía Gonet habló en Intrusos de los rumores de una vuelta con Homero Pettinato (Foto: captura de América).

Desde el entorno de Gonet confirmaron que hace algunas semanas está viéndose con otra persona y que en poco tiempo se conocerá la identidad.

“Hace un par de semanas que está viéndose con otra persona y en poquito tiempo vamos a saber”, deslizaron en Intrusos.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.