Sabrina Rojas volvió a hablar de Luciano Castro y esta vez no dejó lugar para demasiadas interpretaciones. Después de confirmar su separación de José “Pepe” Chatruc, la actriz abrió una ronda de preguntas en sus historias de Instagram y recibió una consulta directa: “¿Volverías con Luciano?”

Su respuesta fue contundente: “¿Eh? 🤔 No, ni él conmigo. Nos queremos pero lejos jajajaja”.

La frase resume en pocas palabras el particular vínculo que mantienen actualmente, después de haber sido pareja durante años y de haber formado una familia juntos.

Foto: @rojassasi

Sabrina Rojas descartó volver con Luciano Castro

La respuesta de Rojas no es la primera vez que deja en claro que no contempla una reconciliación amorosa con Castro.

Ya en enero de este año había sido contundente cuando le preguntaron qué ocurriría si el actor quisiera volver con ella. “No. Él no me vuelve a amar nunca más, ni yo a él”, había respondido. Incluso explicó que, aunque considera a Castro un hombre muy atractivo, ya no siente atracción por él.

Ahora volvió a expresarse en el mismo sentido, aunque con una diferencia: reconoció que el cariño entre ambos continúa, pero marcó una distancia clara en el plano sentimental.

“Nos queremos pero lejos”, escribió, entre risas.

Cómo es hoy la relación entre Sabrina Rojas y Luciano Castro

Más allá de sus declaraciones públicas y de los cruces que protagonizaron durante los últimos años, Rojas explicó recientemente que mantiene un contacto cotidiano con Castro por sus hijos en común, Esperanza y Fausto.

“Con Luciano hablo todos los días. Es un vínculo de familia”, había contado la conductora en una entrevista reciente.

Sabrina Rojas mostró lo grande que está Esperanza, su hija con Luciano Castro. Foto: IG | rojassasi

La actriz también destacó que existe una dinámica de acompañamiento vinculada a la crianza y que, cuando Castro está bien, todo funciona mejor entre ellos. “Como él es conmigo, yo soy con él. Corto: me tratás bien, te trato bien”, había explicado.

Es decir que, aunque no quiere volver a ser pareja de Castro, tampoco plantea una ruptura absoluta del vínculo. La relación pasó de ser amorosa a una suerte de vínculo familiar atravesado por la crianza de sus hijos.

Sabrina Rojas se separó de José “Pepe” Chatruc

La consulta sobre Castro apareció pocos días después de que Rojas confirmara su separación de José “Pepe” Chatruc, con quien estuvo alrededor de seis meses.

La propia actriz anunció el final de la relación a través de Instagram y buscó dejar en claro que no había existido un conflicto puntual entre ellos.

José Chatruc y Sabrina Rojas

“Nada sucedió, simplemente hubo una magia que se desvaneció”, explicó. Y agregó: “Cuando las cosas se traban, no hay que forzarlas. Así lo entendimos los dos después de una linda charla”.

José Chatruc y Sabrina Rojas (Foto: Movilpress)

Rojas también tuvo palabras afectuosas para su expareja: “José es una de las personas más espectaculares que se me cruzó en estos últimos años”, escribió al despedirse de la relación.

Tras la ruptura, la conductora dejó claro que no está buscando desesperadamente una nueva pareja. “No me pongo ni meta de tener pareja, ni estar sola. Vivo las situaciones mientras duran lindas. NO PROYECTO, SOLO VIVO”, respondió en otra de sus historias.

El romántico saludo de José Chatruc a Sabrina Rojas por su cumpleaños (Foto de Instagram)

Y cuando le preguntaron si estaba dispuesta a volver a enamorarse, fue todavía más directa: “La vida es corta, hay que disfrutarla. Estoy para que me haga sentir bien. Veremos qué me deparan estos meses”.

Así, después del final de su relación con Chatruc, Sabrina Rojas parece tener una certeza: puede querer a Luciano Castro, puede hablar con él todos los días y pueden ser familia, pero volver a ser pareja no está entre sus planes.