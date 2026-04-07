A casi un año de haber confirmado su ruptura con Sofía Gonet, conocida popularmente como La Reini, Homero Pettinato volvió a referirse públicamente a su presente sentimental y sorprendió con una confesión directa.

El humorista asegura que la historia entre ambos todavía no está completamente terminada y dejó abierta la posibilidad de una reconciliación con la influencer y finalista de MasterChef Celebrity.

“No cortó, no está bien cortado... Había para más, todavía”, expresó Homero Pettinato con sinceridad al hablar del final del vínculo. Lejos de mostrarse distante, el conductor fue incluso más claro sobre su estado emocional actual: “No te puedo prometer que no vaya a volver a intentarlo... Yo sigo enamorado”.

Homero Pettinato blanqueó que sigue enamorado de La Reini: “Había para más”(Foto X y Olga)

HOMERO PETTINATO SIGUE ENAMORADO DE LA REINI

Durante la charla, Pettinato también reflexionó sobre su manera de vincularse afectivamente y reconoció que vive el amor con intensidad. “Soy una persona muy segura y muy al frente y cuando estoy enamorado de alguien, quedo boludo”, confesó entre risas, dejando ver un costado más íntimo y vulnerable.

En ese contexto, analizó su propia historia personal para intentar explicar esa entrega emocional. “¿De dónde viene toda esa dependencia emocional en el amor? Falta de aprobación de la figura paterna cuando sos chicos”, sostuvo, en una reflexión que sorprendió por su tono introspectivo.

Además, recordó experiencias sentimentales de su adolescencia y cómo marcaron su forma de relacionarse.

“Yo, en la etapa del colegio, me enamoraba de todo el mundo... Amaba mucho a María Sol, que me rechazó porque era su mejor amigo. Ahí entro a una zona donde hoy yo tengo cuatro departamentos que son Friend Zone”, relató con humor.