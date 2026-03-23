La historia entre Sofía “La Reini” Gonet y Homero Pettinato sumó un capítulo inesperado en pleno fin de semana largo: ambos fueron vistos juntos en Cariló y las versiones de reconciliación no tardaron en explotar tras confirmarse que también se encuentran en sus respectivos departamentos.

Todo empezó cuando Yanina Latorre y su equipo de SQP revelaron detalles que pusieron en duda la versión oficial de la influencer. Según contaron, La Reini había dicho públicamente que se iba a la costa con amigas para descansar, pero en sus redes sociales solo mostró platos de comida y nunca se la vio acompañada.

Foto de Instagram y de Telefe.

“Si uno va a los tapes, la puede haber escuchado decir a La Reini que se iba a Cariló con sus amigas unos días a descansar, lo cierto es que cuando uno se va a las historias de la influencer encuentra algún platito de comida, a las amigas nunca se las vio, al hotel donde está tampoco”, remarcaron en el ciclo.

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Según Latorre y sus panelistas, en Cariló también fue visto Homero Pettinato. La coincidencia encendió todas las alarmas y las especulaciones sobre una escapada romántica se multiplicaron. “En la nota que nos dio dijo ‘está todo bien con Homero’. Si los dos hicieron semejantes denuncias, seguir juntos me parece una toxicidad”, analizó Latorre.

Por si faltaba algo, el periodista Nico Peralta sumó el testimonio de una vecina del edificio de Pettinato: “Vivo en el mismo edificio que Homero y me cruzo más veces a la Reini en el ascensor que al encargado”.

Foto: Instagram y Ciudad Magazine

Aunque ninguno de los protagonistas confirmó oficialmente la relación, los indicios son cada vez más fuertes. Las historias de Instagram, los testimonios de vecinos y la presencia de ambos en Cariló alimentan la versión de que la pareja se habría dado una nueva oportunidad, lejos de los escandalosos cruces del pasado.

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